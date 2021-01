El ingenioso saludo de Cádiz a Jorge González en Día de los Reyes Magos

Cada 6 de enero, según la tradición cristiana, se festeja el Día de los Reyes Magos, que marca que Navidades llegan a su fin, y el Cádiz CF no pudo dejar pasar la oportunidad para saludar al “Mago” más querido de todos los tiempos y no, no se trata de Melchor, Gaspar o Baltasar.

“¡Feliz 6 de enero! Todos sabemos de sobra quién es nuestro Rey Mago favorito”, compartió el equipo en un tuit creativo que inmediatamente comenzó a obtener cientos de corazones.

Como era de esperarse el texto iba acompañado de un fotón del salvadoreño Jorge “Mágico” González besando afectuosamente el escudo del equipo de la Tacita de Plata.

Muchos aficionados tanto cadistas como salvadoreños, aprovecharon para saludar al eterno 11, incluyendo, por supuesto, un fragmento de la canción que los gaditanos le dedicaron al salvadoreño.

“A golpe de filigrana,

A la afición más pagana

Convirtió a la religión,

La de los cadistas buenos;

Los viernes al nazareno,

Y los domingos al terreno

del greñudo del balón”.

Como recuerdo, en 1988, previo a un partido contra el Real Madrid por la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey, Mágico González se vistió de rey mago en la tradicional “cabalgata” de Cádiz, interpretando a Gaspar, acto que fue documentado por el fotoperiodista Joaquín Hernández, mejor conocido como Kiki.