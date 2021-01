Alianza explica los motivos de la salida de Oswaldo Blanco

Tras las declaraciones brindadas por el delantero Oswaldo Blanco a un medio local dando otra versión sobre su salida del equipo, Alianza salió al paso explicando por motivos reales por los que el jugador optó por marcharse antes que concluyera el torneo Apertura 2020, dejando al equipo cojo previo a encarar las fases decisivas, pues el próximo domingo se juega el pase a las semifinales.

Blanco tenía contrato hasta el 31 de enero, cuando se dispute la final, pero decidió marcharse justo antes del partido de ida de los cuartos de final frente a Once Deportivo, decisión que le “sorprendió” al entrenador albo Milton “Tigana” Meléndez.

“El día del partido nos dijo que él no tenía cabeza para estar ya aquí, entonces tomé la decisión que no viaje porque como técnico no voy a contar con jugadores que no estén comprometidos con el equipo en esta fase que viene”, dijo Tigana en conferencia de prensa, aclarando que ya le había dicho Alianza que contaba con él para el próximo torneo.

Tigana Meléndez, aclara la salida de Oswaldo Blanco de @AlianzaFC_sv: "Para mí fue una sorpresa porque lo teníamos en cuenta para el juego contra Once Deportivo. Yo le dije que contaba con él". Foto Miguel Lemus/D1 pic.twitter.com/OnAlBliIQE — Diario1.com (@diario1_sv) January 15, 2021

“Yo lo veía a él un poco distraído, entonces yo lo llamo y le digo que se concentrara en lo que venía porque era un jugador importante para nosotros y que no anduviera pensando en que no tenía contrato, que contábamos con él ya se lo habíamos dicho anteriormente… Por la tarde el representante de él le llama a Edwin (Abarca, gerente del club) para decirle que no iba a continuar. Eso para mí fue una sorpresa porque el siguiente día teníamos el juego contra Once Deportivo y él era un jugador importante”, continuó.

Luego, Alianza optó por proporcionar a la prensa un audio en el que el entrenador le externa que tienen interés en continuar prestando sus servicios, pero el jugador dice no sentirse cómodo al no tener certeza si le renovaría el contrato, por lo que opta por regresarse a su natal Colombia para aprovechar otras ofertas.

Edwin Abarca, gerente de @AlianzaFC_sv, explica en un audio facilitado a la prensa que Oswaldo Blanco tenía ofertas en su país Colombia, por lo que optó por marcharse antes que concluyera el torneo Apertura 2020. pic.twitter.com/bvIX4XZbtP — Diario1.com (@diario1_sv) January 15, 2021

“Yo lo único que quiero es darle lo mejor a mi familia, sí tengo opciones de jugar en Primera de Colombia, es una posibilidad, he estado en la Cuarta División y ahora me están llamando… Ellos querían que yo estuviera el viernes antepasado y les dije que no”, se escucha que dice el jugador al técnico y al gerente.

El vicepresidente del equipo, Pedro Hernández, también manifestó que el delantero tiene otra oferta en la Primera División de El Salvador.

“Yo me acabo de comunicar con un presidente y me dije que Oswaldo Blanco tiene una oferta de un equipo local”, reveló.

Blanco debía indemnizar al equipo por irrespetar el contrato, pero Alianza lo perdonó, permitiendo que el jugador se marchara sin recibir nada a cambio.