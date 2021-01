Alianza evoluciona su imagen conservando su historia

Inicia un nuevo año para Alianza FC, con una imagen más moderna y estilizada, luego que el club diera a conocer anoche en el programa “Minuto Albo” de Tele 1 una evolución en su escudo, principalmente con su icónica letra A, que todo aficionado porta con orgullo al lado izquierdo del pecho.

Desde su fundación en 1958, la letra A ha experimentado varios cambios, pero el último, que no se tocaba desde 2010, necesitaba algunos ajustes para adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas tendencias de diseño, de acuerdo a Diego Gómez, quien fue el encargado de trabajar la nueva línea gráfica del equipo.

“Nuestro primer paso fue ver el contexto en el que estábamos y revisar la historia: cómo se ha trabajado, qué es lo que teníamos… Vimos que había elementos que podíamos seguir ajustando, por ejemplo, en el ícono más relevante y único, que es la letra A, encontramos detalles que no se ajustaban a las nuevas tendencias de diseño y decidimos mejorar eso. Había detalles que no equilibraban el ícono: todas las líneas eras diferentes, no tenían las mismas elevaciones y las formas eran distintas, entonces nuestro objetivo fue ajustar la A”, explica el diseñador.

Fusión entre la A cuadrada y la gótica

En 1958, año de fundación del equipo, Alianza usó una A en tipografía palo seco, limpia y alargada, luego en 1963 la letra sufrió una modificación con un estilo más egipcio, hasta que en 1970 apareció la tradicional A gótica, que experimentó otro retoque en 1978.

En 1983, el logo de Alianza volvió a recurrir a la A cuadrada sans serif dentro de un círculo azul, la cual mantuvo en 2002, pero con la inclusión de un elefante y otros detalles. En 2009, regresó a la tradicional A gótica que se mantuvo hasta 2020, pero con ciertas modificaciones, y en 2015 el escudo presentó el último cambio con la inclusión de estrellas que corresponden a los títulos que el club iba ganando, sin alterar la A.

Independientemente de si esas ‘A’ presentaran problemas de carácter técnico en aspectos tipográficos, refinamiento vectorial u otra inconsistencia, dicha letra representa mucho para el aliancismo, por lo que el nuevo diseño decidió respetar los distintos procesos para conservar la historia.

“Hemos fusionado la A geométrica con A gótica y nos da como resultado una versión modernizada, que resume la historia de Alianza. Como digo, no la estamos cambiando, es una evolución que más bien fusiona los dos mundos de lo que ha sido más importante para Alianza”, manifestó Sherman Calvo, director de marca de Alianza.

“Estamos reforzando los vínculos de la marca en términos de valores, carácter y personalidad de la marca; le estamos dando más exposición a la A, porque esa A se va a convertir en logotipo, isotipo e imagotipo”, añadió.

Estudio de tendencias en otros equipos

De acuerdo, al diseñador gráfico, también se estudiaron las tendencias de los equipos, como el Saprissa de Costa Rica, el Monterrey de México y la Juventus de Italia, los cuales han optado por simplificar su imagen, dejando atrás los cargados escudos, que han sido sustituidos por sus letras icónicas (S, M y J, respectivamente).

“Hoy en día, sobre todo por lo digital, menos es más. Hay que simplificar la comunicación y lo han hecho muchos equipos, lo ha hecho el Monterrey, el Saprissa…”, ejemplificó Sherman Calvo. “El ejemplo más explícito es la Juve”, añadió.

“La Juve marcó tendencia con el diseño que hizo, entonces sirvió de base para tomar el ejemplo de a qué podíamos llegar”, reforzó Diego Gómez, haciendo referencia a la ‘J’ simple que usa actualmente el equipo como escudo.

“Todos los cambios para muchos son difíciles, pero obviamente tenemos que irnos modernizando, hasta en el fútbol: el que no se prepara, no se moderniza, no se pone en la punta, se queda estancado… Como equipo grande, debemos ir marcando tendencia, apuntar a la innovación”, consideró el auxiliar técnico de Alianza, Adonay Martínez, uno de los que llevó en el pecho la A anterior.