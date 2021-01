Alianza, Águila, FAS y Limeño, a sellar el pase a semifinales

Alianza, Águila, FAS y Limeño tienen el camino allanado para enlistarse en las semifinales del torneo Apertura 2020 tras obtener una ventaja significativa en la ida de los cuartos, la cual buscarán sentenciar este fin de semana, con el punto a favor que les otorgará también actuar en condición de locales.

De los cuatro equipos, elefantes, emplumados y tigrillos han tomado más ventaja al ganar de visita sus respectivos enfrentamientos ante Once Deportivo, Luis Ángel Firpo y Sonsonate; mientras que Limeño obtuvo un empate que está un tanto menos complicado para Jocoro, aunque deberá ir a jugársela al Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima, La Unión, la casa de los cucheros.

El Águila, dirigido por el argentino Ernesto Corti y uno de los favoritos para coronarse campeón del torneo, venció de visita 2-0 al Luis Ángel Firpo en el partido de vuelta, por lo que ahora en su estadio buscará sellar su boleto a las semifinales.

El panameño Nicolás Muñoz, declarado campeón goleador del Apertura con trece goles, y el brasileño Yan Maciel son dos de las piezas claves para ‘los emplumados’ del Águila para el encuentro ante ‘los toros’ del Firpo.

El FAS, por su parte, sostuvo un complicado y apretado juego de ida ayer ante el Sonsonate, dirigidos por el técnico uruguayo Rubén da Silva, y aunque consiguió una victoria tendrá que esforzarse el doble en el encuentro de vuelta para avanzar a la siguiente fase.

La situación de los albos del Alianza es un tanto diferente a la de FAS, ya que consiguió en el juego de ida una importante victoria de 2-1 ante el Once Deportivo. No obstante, el plena fase de cuartos de final el Alianza ya perdió a dos de sus delanteros extranjeros, quienes no seguirán en el equipo.

Uno de ellos es el colombiano Oswaldo Blanco, quien solicitó al equipo blanco un permiso para viajar a su país por una emergencia personal, pero luego comunicó que ya no seguiría con la escuadra.

La salida de Blanco deja a Alianza con el colombiano Mitchell Mercado y su delantero insignia Rodolfo Zelaya como los únicos delanteros fijos, y encarara las rondas finales del Apertura solo con dos refuerzos extranjeros: el mexicano Felipe Ponce y Mercado.

El equipo albo, que también es de los grandes favoritos para alzarse con el título, ha sufrido varios cambios en el tramo final del torneo, los cuales comenzaron con el despido del técnico español Juan Cortés, que ahora dirigirá al Isidro Metapán.

Por su parte, Jocoro y Municipal Limeño obtuvieron un frío empate 0-0 en el juego de ida, por lo que todo se definirá en el estadio del Limeño.

El favorito en esta serie ese el Limeño, pero deberá de mejorar su juego colectivo y la efectividad si quiere avanzar a las semifinales del Apertura, las cuales se jugarán a dos partidos.