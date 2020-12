Los difíciles rivales que enfrentaría el Barça en octavos de la Champions

Con la derrota ante la Juventus en la última jornada de la fase de grupos, los culés han accedido finalmente a los octavos de final como segundos de grupo, lo que provoca quedar emparejado con un primero, así que la tarea será difícil.

Una vez finalizados todos los partidos, finalmente los posibles rivales para el equipo azulgrana son: el Bayern de Múnich, el Manchester City, el Liverpool, el Chelsea, el Borussia Dortmund y el PSG.

Cabe recordar que los culés no pueden ser emparejados con equipos de su misma Liga ni tampoco con la Juventus, porque han compartido fase de grupos. Además, los hombres de Ronald Koeman disputarán primero la ida de los octavos de final en el Camp Nou, y la vuelta como visitantes.

Así pues, el Barça conocerá su rival en el sorteo del próximo lunes 14 de diciembre. ¿Cuál crees que será el rival azulgrana en la próxima ronda?

