La Selecta ya partió hacia Estados Unidos

Con un grupo compuesto por 12 jugadores, la Selecta partió hoy por la mañana hacia Florida, Estados Unidos, donde el próximo miércoles 9 de diciembre enfrentará a la selección de dicho país en un encuentro amistoso que marcará el regreso a las canchas tras el largo parón por la pandemia de la COVID-19.

En territorio norteamericano se sumarán los ocho legionarios restantes, Roberto Domínguez (Club Bolívar de Bolivia), Denis Pineda (Técnico Universitario de Ecuador), Darwin Cerén (Houston Dynamo de la MLS), Andrés Flores (Portland Timbers de la MLS), Pablo Punyed (Víkingur de Islandia) Joaquín Rivas, (FC Tulsa de la USL Championship) Dustin Corea (Xelajú de Guatemala) y Henry Hernández (Malacateco de Guatemala).

En cuanto a lo pueden aportar los jugadores que militan en el fútbol suramericano, como Domínguez y Pineda, el seleccionador Carlos de los Cobos manifestó: “No nos olvidemos que en Suramérica se juega a un nivel superior de Centroamérica y eso es una realidad, por lo tanto todo lo que ellos puedan aprender y asimilar en el tiempo que estén allá va a ser muy bueno para ellos y también para su selección”.

Sobre la ausencia del delantero Nelson Bonilla, quien ha vuelto de gran forma tras su lesión, siendo uno de los máximos goleadores de la Liga de Tailandia con el Thai Port, De los Cobos recordó que él mismo pidió tiempo atrás no ser convocado, pero que siempre lo tiene en la retina.

“Bonilla me pidió que no lo convocara. Sé que ya está bien y que está haciendo goles. Es una situación que siempre está latente. Sin duda es el mejor delantero que tiene la selección”, respondió.

En cuanto al partido contra Estados Unidos, selección que le propinó una goleada de 6-2 a Panamá, el técnico manifestó que el resultado será lo de menos. “Este partido me va servir para evaluar a nuestros jugadores, para ver como se encuentran, para retomar nuestra idea de juego, porque la gente ya está pensando que hay que ganar a Estados Unidos, pero es difícil, no hemos trabajado en todo el año, no hemos entrenado en todo el año”, alegó.

“Trataré de poner a jugar a todos y el resultado no es realmente lo que busco, no es mi propósito, porque no es un partido de competencia”, reiteró, aclarando que apenas podrán realizar una sesión de entrenamiento en Florida.

El encuentro será en el Inter Miami CF Stadium de Fort Lauderdale, Florida, a las 6:30 p.m., horario de El Salvador.