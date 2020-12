Exentrenador del Barça: “Mágico realmente era uno de esos jugadores diferentes”

El entrenador español Juan Carlos Unzué, quien renunció al Barcelona este año al anunciar que padece ELA, es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, fue entrevistado por periodistas deportivos españoles para el canal de YouTube, Ídolos Show, y aprovecharon para preguntar por el salvadoreño Jorge “Mágico” González, a quien tuvo la oportunidad de enfrentar como jugador.

“Hay quienes ponen a “Mágico” a la altura de Messi, Maradona y Pelé. Nosotros hemos visto imágenes y unas cosas que hace son alucinantes, ¿no sé qué opinión te trae?”, introduce uno de los periodistas.

“Mágico realmente era uno de estos jugadores diferentes, de esos trasgresores, no solo por su forma de jugar, sino por lo que han contado, aunque yo si no lo conozco, no suelo creerme absolutamente todo lo que contaban de su forma de hacer”, responde Unzué.

“Del Mágico tengo un recuerdo muy claro, y también de cómo ha cambiado el fútbol, porque tengo una anécdota del Mágico González cuando hizo una pretemporada, una pequeña gira que se hacía, jugando con el Barcelona y yo decía ‘cómo puede ser que un jugador que se ha enfrentado a ti todo el año ahora esté ahí’; esto sería inviable, imposible de pensar y eso se dio”, recordó sobre ese episodio del salvadoreño con la camisa azulgrana, como si ahora fuera posible tener a Cristiano Ronaldo con el Barça en una gira por Estados Unidos.

Luego los periodistas le preguntan al español en qué nivel colocaría al Mágico, a lo que Unzué responde que en lo más alto, aunque para él en el fútbol moderno son otros los parámetros que utilizaría para decidir quién el número uno.

“En cuanto a capacidad de esa gente diferente y que hace cosas que los demás no son capaces (no hay duda), para mí la deferencia de ser el número 1 la marca no solamente tus capacidades dentro del terreno de juego, sino capacidad que uno tenga de mantenerse en el paso del tiempo y eso es lo yo creo que falta valorar en su justa medida y eso lo sabremos cuando Leo lo deje… Para mí Ronaldinho fue número 1 en esos años que estuvo con nosotros y ganó Champions, Ligas, pero desgraciadamente no se mantuvo durante tantos años como Leo en ese top 1”, consideró.