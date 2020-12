Estados Unidos confirma positivo a COVID de jugador salvadoreño

La Federación de Fútbol de los Estados Unidos, comúnmente conocida U.S. Soccer, confirmó hoy que un jugador de la selección nacional de El Salvador, contra quien se medirá esta noche el combinado norteamericano, dio positivo por COVID-19, pero sin especificar el nombre del futbolista contagiado.

Acuerdo al ente federativo, el jugador salvadoreño está aislado, siguiendo los protocolos de cuarentena adecuados y bajo el control médico designado por la U.S. Soccer.

A los jugadores nacionales se les efectuó una prueba PCR el pasado viernes 4 de diciembre, antes de viajar a Estados Unidos este lunes, y, según la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), todos dieron negativo a los test.

Pero la delegación cuscatleca sería sometida nuevamente a la prueba a su llegada a Estados Unidos, siguiendo los protocolos que deben seguir todos las personas que viajan a Miami, y en éste resultó un jugador positivo.

“Ningún otro miembro de la delegación tiene una prueba positiva confirmada en este momento. Según el protocolo, no estuvo en contacto de alto riesgo con ningún otro jugador o personal antes o después de su llegada”, comunicó la U.S. Soccer.

Esto debido a que cada jugador cuenta con una habitación individual en su estadía en Miami, por lo que no comparte habitación con otro compañero y tampoco tienen contacto en los entrenamientos, según la Fesfut.

De esta forma, Estados Unidos informó que “el partido procederá según lo programado” para las 6:30 de la noche, pese a la petición de algunos aficionados de suspender el encuentro por la salud del resto.

U.S. Soccer has confirmed that a player on the El Salvador National Team has tested positive for COVID-19.

More information:

— U.S. Soccer (@ussoccer) December 9, 2020