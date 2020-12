De los Cobos, la principal víctima en los memes que dejó la goleada “Selecta”

El técnico Carlos de los Cobos optó por no declaraciones tras la finalización del partido en el que la Selecta cayó goleada 6-0 ante Estados Unidos, al no presentarse a la conferencia de prensa, según filtraron algunas fuentes, pero el mexicano no pudo escapar a las duras críticas de la afición en redes sociales, convirtiéndose en el blanco de los memes más creativos que circularon tras el resultado.

La afición salvadoreña, que observó indignada la goleada a través de la televisión, transformó esa indignación en humor para tratar de digerir un poco más rápido lo que sucedió anoche en Miami, Florida, al observar un equipo no solo carente de ideas, sino de garra, corazón y amor por esos colores.

Así, todo apuntó a Carlos de los Cobos, quien antes de partir había manifestado que el “resultado era lo de menos” en este partido, y también le acompañó en el blanco de burlas el portero nacional Henry Hernández, pues los guardametas siempre suelen ser los más castigados en los resultados abultados.

Otros de los memes clásicos que nunca faltan son los de la serie estadounidense Los Simpson, así como Bob Esponja con la “vieja confiable”.