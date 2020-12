De los Cobos convoca a toda la artillería para enfrentar a EE.UU.

El seleccionador mexicano Carlos de los Cobos dio a conocer anoche la lista de convocados para el partido amistoso contra Estados Unidos que sostendrá la Selecta el próximo 9 de diciembre de 2020, en el Inter Miami CF Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, Florida.

En la nómina vuelven a aparecer rostros como el delantero Joaquín Rivas, que milita en el Saint Louis FC, un equipo que compite en la USL Championship, quien vendría a reemplazar a Fito Zelaya al no estar al 100 % físicamente.

Con quienes peleará por un puesto en el ataque será con David Díaz, del Santa Tecla FC, y con el legionario Dustin Corea, que ahora milita en el Xelajú del fútbol chapín, pues De los Cobos seguramente saldrá con un solo hombre en punta para tomar precauciones atrás.

𝐏𝐋𝐀𝐘 𝐎𝐍𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐄! 🇺🇸⚽️

The #USMNT will close out 2020 with a friendly against 🇸🇻 on Wednesday, December 9 @InterMiamiCF Stadium in Fort Lauderdale.

Gregg Berhalter will name his roster on Tuesday as players begin reporting to South Florida. #USAvSLV

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 29, 2020