Video | Árbitra recibe balonazo, cae y desborda ola de comentarios machistas

Tremendo balonazo en el rostro recibió la árbitra Sara Fernández Ceferino en el encuentro de la Liga Iberdrola entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao disputado el pasado fin de semana, impacto que la hizo tenderse en el suelo y no culminar el encuentro cuando se jugaba el tiempo añadido (90+1’), por lo que tuvo que ser sustituida por colegiada Sandra González López-Rey.

Pero la árbitra asturiana no solo tuvo que aguantar el pelotazo que le dejó un hematoma en el ojo izquierdo, sino también la ola de comentarios machistas que los usuarios dejaron en las redes sociales, luego que la cuenta de fútbol femenino @FCBseny compartiera el vídeo, generando miles de reacciones que evidencian que aún hay mucho por seguir trabajando para cambar la mentalidad en un campo tradicionalmente ocupado por hombres.

“Si hubiera estado fregando y planchando, no le habría pasado”, comentó un usuario, mientras que otros le critican que no estaba bien posicionada y que tenía que aguantar el impacto.

“Fui árbitro profesional durante ocho años. Esa colegiada ni siquiera está bien posicionada: debería estar detrás o a la izquierda de la tiradora. Y te aseguro que he recibido balonazos de despeje de jugadores de 100 kilos sin llorar como una grulla”, escribió otro.

— dTom Forrester 🦖 (@dTomForrester) November 16, 2020

“Y así quieren ganar lo mismo que gana un hombre en el fútbol. Esa árbitra no tiene que volver a pitar un partido jamás, todavía que no sabe ni dónde ponerse para no estorbar, hace perder el tiempo en el agregado. Que falta de profesionalismo y no digan que ese balonazo es para tanto”, reaccionaron más aficionados. “A mí con 9 años me daban pelotazos con este Mikasa y no me quejaba tanto”, respaldó otro.

Así le quedó el ojo a la colegiada.