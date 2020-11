Pelé llora la muerte de Maradona: “Un día jugaremos juntos en el cielo”

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’ afirmó que algún día espera poder jugar fútbol en el cielo junto a su “amigo” Diego Armando Maradona, que falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a sus 60 años de edad víctima de un paro cardíaco.

“Qué noticia triste. Perdí un gran amigo y el mundo perdió una leyenda”, afirmó el tres veces campeón mundial y considerado por muchos como el mejor futbolista del mundo en un mensaje que publicó en las redes sociales para lamentar la muerte del astro argentino.

“Aún hay mucho a ser dicho, pero por ahora, que Dios le de fuerza a sus familiares. Un día espero que podamos jugar con el balón juntos en el cielo”, agregó el brasileño, que el mes pasado cumplió 80 años.

Pelé y Maradona, cuyas trayectorias no se cruzaron en las canchas, potenciaron la histórica rivalidad futbolística entre Brasil y Argentina, así como las eternas discusiones sobre cuál fue el mejor del mundo.

Pese a que en los últimos años intercambiaron elogios, en algunos momentos se lanzaron duros ataques en declaraciones a la prensa.

“No podía haber jugado al lado de Pelé porque no le habría gustado tener un mal compañero. Somos agua y aceite. Cuando se dice de un jugador que él se entrega a los dirigentes no me agrada. Y su carrera fue así”, llegó a decir el argentino en 2001.

Por su parte, el Santos, el equipo donde Pelé surgió y triunfó, lamentó “profundamente” el fallecimiento de “uno de los mayores jugadores que vistió” la camisa 10, el mismo dorsal que utilizó el exdelantero brasileño.

“Un genio en campo y uno de los grandes amigos de nuestro rey Pelé fuera de él. Una pena que, por muy poco, no vistió el manto sagrado”, indicó el conjunto albinegro en sus redes sociales.