Juan Cortés: “Ahora más que nunca estoy a muerte con este equipo”

El entrenador de Alianza FC, Juan Cortés, rescató algunas virtudes de su equipo en el primer partido de Concacaf que dirigió en su carrera deportiva, sin dejar de lado la autocrítica a los fallos cometidos que le costaron la eliminación temprana en los penales frente al Motagua hondureño, con marcador de 1(3)-1(4).

“Caerse está permitido, pero levantarse es obligación. Día triste por la eliminación. Los jugadores se dejaron todo lo que tenían. Toca hacer autocrítica para mejorar y luchar por la 15. Ahora más que nunca estoy a muerte con este equipo y con ganas de devolver esa deuda a la afición”, reaccionó el español en sus redes sociales.

Si bien su equipo perdió una oportunidad de oro para clasificar a cuartos, al jugar en casa, a partido único, fueron varios los factores que le jugaron en contra para pelear por algo más, como la falta de ritmo pues la Liga de Honduras se reactivó primero que la salvadoreña tras la pandemia, sumado a los cambios que tuvo que improvisar tras salir varios jugadores con resultado positivo en las pruebas de COVID-19.

Juan Cortés, DT de @AlianzaFC_sv : “No tengo nada que reprocharle a mis jugadores, lo dieron todo”.#SCL20 pic.twitter.com/2agRr19htI — Concacaf (@Concacaf) November 5, 2020

“En algunas fases del partido no nos sentimos cómodos, si bien es cierto uno no tiene que buscar excusas, más allá de que vengamos mermados y que tengamos muchos positivos, hay que felicitar también porque jugamos contra un buen rival, nosotros intentamos contrarrestar eso jugando por en medio con los jugadores de buen pie que tenemos; salió en algunas fases, pero en otras el rival fue mejor”, reconoció Cortés, quien no pudo festejar su cumpleaños 37 con el pase a la siguiente ronda.

Pese a la eliminación, el entrenador de Alianza dijo que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, que se dejaron el alma por buscar el resultado.

“Se compitió ante un equipo que es muy bueno y que lleva mucho más ritmo que nosotros y los jugadores se dejaron todo. Cuando tú entras al vestuario y ves que algunos salieron lesionados, no podían ni lanzar un penal, no tienes nada que reprocharles”, indicó.

Esa falta de ritmo fue la que al final terminó pasando factura, al permitir que el Motagua empatara en el minuto 90, observándose una defensa lenta, que llevó a definir al ganador desde los penales.