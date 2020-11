¡Feliz Carnaval de San Miguel!

Águila armó su propia fiesta en el Barraza quitándole el invicto y de paso el liderato del Grupo A al Alianza.

Debido a la pandemia el tradicional Carnaval de San Miguel fue suspendido, pero Águila armó su propia fiesta hoy a costa de Alianza, al despojarle el invicto y de paso el liderato del Grupo A en la tercera jornada de la segunda fase del Apertura 2020.

Era el primer partido de los emplumados en el Barraza desde que Ernesto Corti asumió la dirección técnica y debutó de gran forma en casa venciendo 1-0 al campeón, único equipo que quedaba invicto en el torneo.

En los primeros minutos, una mala salida estuvo a punto de pagarla cara el equipo local, pero el defensor colombiano Felipe Quejada alcanza a barrerse a tiempo para evitar que Michell Mercado sorprendiera con el primero, al minuto 2.

Tras ese arranque explosivo, el partido cayó en un bache con imprecisiones constantes y sin llegadas claras hasta que, al 16′, Yan Maciel visualizó un espacio para filtrar un balón a Nicolás Muñoz, quién se apresuró a sacar el disparo en una jugada en la que pudo sacar más provecho.

Volvió a llegar el equipo local al 21′, proponiendo un juego directo pero el disparo de Santos Ortiz no cogió la dirección deseada y Muñoz tampoco pudo cerrar el remate cuando aparecía en el segundo palo.

Contrario a lo mostrado en otros partidos, el campeón disminuyó considerablemente el poder ofensivo al que nos tiene acostumbrados, tomándole 35 minutos llegar en una jugada elaborada, pero Oswaldo Blanco fue sorprendido en fuera de juego, y la dinámica no varió mucho hasta irse al descanso con las porterías en cero.

En el segundo tiempo, Alianza desperdicia una oportunidad de oro para abrir el marcador luego que el árbitro Jaime Herrera decretara la pena máxima, pero Benji Villalobos le adivinó el cobro a Michell Mercado, quién se lamentaba por dejar ir la ocasión, al 47′.

Y definitivamente no fue la mejor tarde para los Albos, pues al 63′ se fue expulsado Rudy Clavel con roja directa tras falta sobre Gerson Mayén.

La expulsión invirtió los papeles, pues Águila pasó a tomar el control del balón, mientras los blancos tenían que buscar otra forma para replantear el partido.

Luego vino la astucia del técnico Ernesto Corti, al mandar a la cancha al delantero Marlon da Silva, quién destapó el corcho en el Barraza con un potente disparo que aniquiló a Mario González, al 79′.