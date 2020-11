Alianza agita a reservistas a dar el salto al equipo mayor

Una imagen de Henry Romero animando a un reservista en su debut con el equipo mayor en el cierre de la primera fase del torneo encuadra la visión de Alianza FC a corto y largo plazo, cimentando un proyecto articulado que marque diferencia en el balompié nacional, más allá del fútbol resultadista.

El reservista es Luis Enrique Vásquez, un volante derecho que porta el dorsal 47 y que ha llamado la atención al conseguir su primera titularidad en el equipo blanco con apenas 19 años tras alinear ayer en la goleada de 3-5 sobre Atlético Marte.

Abrirse camino en una institución que tiene material de sobra, con dos jugadores mayores por posición, no es una tarea sencilla para los juveniles; sin embargo, este es el segundo partido en el que Luis ve minutos en lo que va del torneo Apertura 2020, pues ese encuentro en el que se le observa escuchando atento los consejos del “Catracho” Romero marcó su debut oficial con el equipo mayor, al ver 31 minutos también contra los marcianos en la sexta jornada de la fase regional.

“Jugar sin miedo”, la frase de Romero en la final que ganó Alianza a FAS el pasado Apertura 2019, parece haberse convertido en el lema del equipo blanco, pues es lo que Luis tiene en su mente tras ser aleccionado por el profesor Cortés y por jugadores de más experiencia como Bryan Tamacas y Jonathan Jiménez.

Tres jóvenes promovidos

Alguien que les ha ayudado a abrir la puerta es el entrenador Juan Cortés, quien a partir de la cuarta jornada del Apertura 2020, comenzó a darle oportunidad a los reservistas, incluyendo a tres en la convocatoria frente al Santa Tecla y uno de ellos como titular, con 20 años: el defensa central Jorge Cruz, quien porta el dorsal 33. Además, en la banca estaban a la disposición Luis, de 19, y Aldaír Sergio Sibrián Molina, un portero de apenas 16 años.

De hecho, Jorge y Aldaír entraron por primera vez en la convocatoria de Alianza para el partido internacional de la Liga Concacaf 2020 contra el Motagua de Honduras.

En el siguiente partido por la quinta fecha ante Chalatenango, los tres volvieron a estar en el banco de suplentes, hasta que Luis pudo debutar en la sexta fecha contra Marte, mismo equipo con el que ayer obtuvo su primera titularidad.

“Para el equipo que tiene Alianza no esperaba que se me diera la oportunidad, pero gracias a la confianza que me tuvo el profe pude tener ya dos partidos y espero tener más”, reaccionó muy emocionado Luis, quien está en la reserva del equipo albo desde 2018. “Le agradezco mucho al profesor porque ya nos dio oportunidad a dos de nosotros de la reserva y se mira que le da apoyo a los jóvenes”, añadió.

Alianza Women en sintonía

La apuesta de Alianza FC también está articulada con el equipo femenino, que en este torneo Apertura 2020 de la Primera División ha hecho debutar con el equipo mayor a tres chicas de entre 16 a 19 años.

Estas albitas forman parte del proceso sub-17 que obtuvo su primer campeonato el año pasado en el torneo de la ADFA de San Salvador, pese a competir con equipos mayores.

Una de las jugadoras que está siendo promovida es la zaguera Linda Guillén, dorsal 4, quien debutó al minuto 65 con el equipo mayor de Alianza Women en la quinta jornada de la Liga Femenina, en la que las albas le propinaron un 7-0 a las norteñas del Chalatenango.

Después de ese partido, Linda ha visto minutos contra Atlético Marte (ingresando al 46’) y ante Santa Tecla (entrando al 60’). De hecho, tras el rendimiento mostrado por la joven defensora, dando también pases a gol, ha recibido la promesa de su entrenador de mantener la confianza y que pronto conseguirá la titularidad.

Otras juveniles que también han debutado en este Apertura 2020 son Rosmery Mendoza, de 19 años, y Diana Sibrián Miranda, también de 19, quienes sueñan con llegar a tener la oportunidad en el equipo mayor.