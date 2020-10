Uno de los hermanos Gil atenderá el llamado de la selección salvadoreña

El nuevo director deportivo de la Fesfut, Diego Henríquez, quien fue presentado ayer ante la prensa, adelantó que uno de los hermanos Gil será convocado a la selección salvadoreña sub-20, que en el primer trimestre del próximo año tendrá activad en el Premundial a relizarse en los estadios Francisco Morazán y en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras.

Se trata del menor de los hermanos de origen colombiano nacionalizadas salvadoreños, Mayer Gil, quien actualmente juega en C.D. FAS.

El jugador fasista es el único de los hermanos Gil que cuenta con pasaporte salvadoreño, por lo que puede recibir la convocatoria sin ningún problema, no así Brayan y Cristian Gil, el primero por haber viajado a Bélgica y luego a su natal Colombia, por lo que no pudo tramitarlo, y además atendió la convocatoria de la selección sub-20 de su país, mientras que Cristian ha tenido algunos inconvenientes que no quiso revelar, por lo cual tampoco lo ha sacado.

De esta forma, Mayer Gil, de 17 años, podría recibir la convocatoria a la Azulita a finales de este mes o a inicios de noviembre, según adelantó el seleccionador de la sub-20, Ernesto Góchez.

Sin duda, su llamado será de gran ayuda para la sub-20 salvadoreña, que quedó ubicada en el Grupo F con potencias como México y Canadá, además de Aruba.

Este Premundial de Honduras dará cuatro boletos para el Mundial que se realizará en Indonesia el próximo año.