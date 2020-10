Limeño también queda fuera de la Liga CONCACAF

El Municipal Limeño quedó eliminado este jueves por la noche de la Liga CONCACAF, tras caer 1-2 en los últimos instantes de partido ante el Forge FC.

Los cucheros fueron locales en el estadio Cuscatlán, en donde, al igual que el FAS, no supieron aprovechar esa condición y cayeron por un gol encajado a siete minutos del final. Los tigrillos, por su lado, fueron eliminados en penaltis por el Managua FC de Nicaragua.

Los goleadores fueron Kevin Oviedo, que anotó un remate de tres dedos, al minuto 38, para los de Santa Rosa de Lima, y David Choiniere (m. 21) y Anthony Novak (m. 83), para el Forge FC.

Así fue la anotación de Oviedo, que significó el 1-1 parcial:

Los dirigidos por Álvaro Misael Alfaro quedaron fuera, de esta forma, de la ronda de octavos de final de la competencia regional, que es antesala de la máxima competición de la región, la Liga de Campeones.

Este es el resumen del partido:

📹 @ForgeFCHamilton advances to the Round of 16 of #SCL20 with a 2-1 dramatic win over @LimenoOficial today in San Salvador. Watch the highlights 👇 pic.twitter.com/nTDa7subMa

— Concacaf (@Concacaf) October 23, 2020