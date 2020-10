Hermana de CR7 siembra dudas sobre su contagio: “Es el mayor fraude que he visto”

Katia Aveiro, hermana del máximo referente de la selección portuguesa, Cristiano Ronaldo, ha reaccionado con una publicación polémica, luego que la noticia del contagio del delantero le diera la vuelta al mundo este martes, mientras se encontraba concentrado con el combinado luso para afrontar las eliminatorias mundialistas.

“Si Cristiano Ronaldo tiene que despertar al mundo, tengo que decir que este portugués es realmente un enviado de Dios. ¡Gracias! Creo que hoy miles de personas creerán en la pandemia, en las pruebas y en las medidas que se tomen, tanto como yo… Es el mayor fraude que he visto desde que nací”, publicó en su cuenta oficial de Instagram, con lo cual generó dudas sobre el contagio del jugador.

“Una frase que leí hoy y que aplaudí de pie: ‘Basta ya de hacer un mundo de marionetas’, que alguien abra los ojos, por favor”, concluyó.

Con esta publicación, Aveiro, quien ha dedicado parte de su vida a la música, alimenta la conspiración sobre la COVID-19 y el positivo por coronavirus de su hermano Cristiano.

El entrenador de la selección portuguesa Fernando Santos también dijo sobre el positivo del jugador: “Aquí pasó algo y no fue por no cumplir las reglas. No ha sido aquí donde le ha atacado el virus”, consideró.