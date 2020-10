El Madrid fracasa en Champions y pone en duda sus opciones para el Clásico

El Real Madrid comenzó este miércoles su paso por la fase de grupos de la Liga de Campeones 2020-21 con una frustrante derrota de 2-3 en casa ante el Shakhtar Donetsk ucraniano, que sacó renta de una ventaja de tres goles en la primer parte.

El Shakhtar aprovechó su amplia ventaja de tres goles en el inicio del choque ante un Real Madrid que creyó hasta el final en el partido, gracias a los goles del croata Luka Modric en el minuto 53 y del brasileño Vinícius Junior en el 58′.

🇧🇷 Super sub! Vinícius Júnior scores seconds after coming on for Real Madrid ⚽️#UCL pic.twitter.com/3EUM9rbTXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 21, 2020