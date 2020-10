Bartomeu renuncia al Barcelona tras una gestión con escándalos

Josep Maria Bartomeu, hasta hoy presidente del FC Barcelona, ha renunciado al cargo junto al resto de su junta directiva, según informó el mismo dirigente del club español en rueda de prensa.

“Bartomeu dimite. El presidente del FC Barcelona deja el cargo y no se someterá al voto de la moción de censura que amenazaba con desalojarle de su posición en los próximos días”, señaló diario MARCA en su portal web, minutos antes de que Bartomeu lo oficializara en conferencia con los medios.

En dicha rueda de prensa, el ahora exdirigente culé dijo que “comunico mi dimisión a mi cargo de presidente, junto con todo mi consejo de administración”.

“¿Por qué no dimitimos antes? Después de la eliminación en Champions lo más fácil era irse, pero había que tomar decisiones. Se tenía que hacer en medio de una crisis mundial sin precedentes. No lo podía hacer una gestora con funciones limitadas. ¿Quién habría fichado un nuevo técnico?, ¿quién habría defendido la continuidad de Leo Messi?”, cuestionó en la conferencia, en la que se anunció que no respondería preguntas de periodistas.

El escándalo por la posible salida de Lionel Messi del equipo y las fuertes críticas del ídolo culé, sumado a problemas económicos durante el final de su gestión y los malos resultados deportivos han catapultado su salida del club.

🚨 Bartomeu presentó su renuncia como presidente del Barcelona 🔴🔵👎 El máximo dirigente del Barça y toda su junta directiva tomaron la decisión de dejar sus cargos antes de que se lleve a cabo el voto de censura de los socios. pic.twitter.com/3Camq619Ru — TyC Sports (@TyCSports) October 27, 2020

El diario Sport de Barcelona indicó que “los máximos responsables del club azulgrana intentaron hasta el último momento” evitar un proceso de votación de los socios con el cual se exigiría su renuncia, ante el descontento con la forma en que ha manejado las riendas de la institución.

Sin embargo, el mismo Bartomeu habría propuesto a su directiva renunciar a sus cargos para evitar el referéndum.

👋 El fin de la Era Bartomeu es una realidad y deja episodios negros en la historia del Barcelona 💥 Venta de Neymar y disputa legal. 💥 El escándalo del Barçagate 💥 Pagar más de 100 MDE por Dembelé, Coutinho y Griezmann. 💥El Burofax de Messi pidiendo su salida del Club. pic.twitter.com/YgsrICKWXG — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) October 27, 2020

El presidente del club desde 2014, tras el éxodo de Sandro Rosell por problemas legales, “propuso a sus directivos presentar la dimisión este martes y la propuesta fue aprobada sin discusión, poniendo fin a una etapa en el club que arrancó hace seis años”, agrega Sport.

En la misma comparecencia, Bartomeu aceptó que tomó decisiones “incómodas e impopulares” y anticipó que “convocamos las elecciones en marzo para pacificar el ambiente”.

“Dejamos el club en manos de una gestora y esperamos que pueda llevar a cabo nuestras decisiones en plena pandemia. No nos queríamos perpetuar en el gobierno del club, como he escuchado de hace meses”, añadió, en declaraciones que retomó Sport.