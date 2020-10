Barcelona y Real Madrid: Un Clásico atípico pero con morbo

El holandés Ronald Koeman, entrenador del FC Barcelona, aseguró antes del Clásico español de este sábado frente al Real Madrid que “sin público” habrá “un poco menos de morbo” y que sin el apoyo del Camp Nou es como si su equipo jugara con uno menos.

Insiste Koeman que la edad de sus jugadores no le va a condicionar la alineación, pese a que se trata de un partido de alta trascendencia y clave en las aspiraciones al título liguero.

“Más que la edad, lo importante es el rendimiento y los jóvenes necesitan jugar para ganar partidos”, indica el holandés, que incide en ese aspecto y también en el hecho de que por primera vez en la historia se jugará un clásico sin espectadores.

“Será muy extraño jugar un clásico así, sin público, jugar con público es jugar con uno más, ojalá pronto volvamos a jugar con público”, aseguró.

Admite que existe “mucha presión” antes de un partido así, pero no tiene nada que ver por cómo lleguen los equipos: “El Madrid es un equipo muy grande, muy experimentado, que sabe aguantar la presión y no influye lo que ha pasado últimamente (por las derrotas ante el Cádiz y el Shakhtar Donetsk en casa)”.

Más que pensar en el Real Madrid, Koeman cree que su equipo tiene que pensar en sí mismo.

“El contrario tiene su calidad con el balón. A veces han jugado 4-4-2, más que el 4-3-3 de últimamente. Seguramente no van a dejar los espacios que han dejado en los dos últimos partidos, por lo que espero un Madrid más compacto. Además es importante saber si está o no Ramos. Un jugador con una gran personalidad y que también puede influir mañana”, argumentó.

Después de haber jugado 14 clásicos, el de este sábado será su primero como entrenador y espera “dormir tranquilo” pese a la indudable presión existente.

Zidane se siente apoyado

Por su lado, Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, admitió la crítica que recibe tras dos derrotas consecutivas, aseguró que no se siente “en deuda” con nadie y que tiene “el apoyo” de todos sus jugadores, a los que ha pedido que “cambien el chip” para el clásico del Camp Nou.

👔🎙️ Las palabras de Zidane antes de #ElClásico: "Es un Clásico diferente, pero es un Clásico. Siempre es un partido especial."#HalaMadrid pic.twitter.com/HxXSRcsQg8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2020

“Siento el respaldo de todos”, aseguró Zidane cuando fue cuestionado si ha tenido el apoyo del presidente Florentino Pérez y de la plantilla en un momento de crisis. “Al final estos jugadores me han hecho ganar muchas cosas y siempre voy a estar a muerte con ellos porque son los que luchan, corren y pelean”.

A Zidane nada le sorprende. Ni que aparezcan los nombres de Mauricio Pochettino o Raúl González como posibles sucesores en el cargo. Son asuntos que entiende van con el cargo de técnico del Real Madrid: “No ha cambiado nada. Al final del año pasado fue igual, en la primera etapa también. Lo que tengo que hacer es mi trabajo y dar el cien por cien dentro siempre”.

En lo personal, Zizou aseguró que no necesita críticas porque él es el primero que se cuestiona para seguir progresando como entrenador. “Después de una derrota, la mayor parte de la crítica la tengo yo como entrenador. La asumo con normalidad, no vivo del pasado. Lo que me interesa es lo que está por delante y ahora tenemos una oportunidad de hacer un buen partido”.

Lo que sí dejó claro es que él no se siente en deuda con el club ni con los jugadores al dar todo en su trabajo y pidió unión ante el mal momento que vive deportivo que protagoniza el Real Madrid.

Las nóminas

Ambos equipos publicaron a sus jugadores convocados para este crucial choque. Destacan el retorno de Sergio Ramos a la escuadra madridista y el de Jordi Alba en las filas culés.

La lista de convocados completa del Real Madrid: Courtois, Lunin, Luis López; Sergio Ramos, Varane, Nacho, Militao, Mendy, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Valverde, Isco; Benzema, Vinícius, Rodrygo, Jovic, Asensio y Lucas.

Los elegidos en el Barcelona: Neto, Iñaki Peña, Arnau Tenas; Dest, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Araujo, Jordi Alba, Junior; Busquets, De Jong, Pjanic, Aleñá, Riqui Puig; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati, Messi, Braithwaite, Trincao, Pedri y Dembélé.