Atención a las medidas a tomar para ingresar al estadio Cuscatlán

Alianza FC dio a conocer esta tarde los lineamientos a seguir para los aficionados que asistan el domingo al estadio Cuscatlán para presenciar el juego inaugural del torneo Apertura 2020 contra Santa Tecla, con el fin de evitar contagios masivos de COVID-19.

En primer lugar, el campeón aclaró que no venderá boletos a la afición tecleña, y que únicamente habilitará 8,400 entradas para respetar el 30 % que se ha fijado como límite de aforo de afición en los estadios.

Las taquillas se abrirán a partir de las 10:30 a.m. y los portones para ingresar al estadio se habilitarán hasta el mediodía. Los aficionados solo podrán ingresar por los portones No. 2 y 5, mientras que el No. 1 ha sido asignado para accionistas, jugadores y prensa.

Ningún aficionado podrá estar dentro o fuera del estadio sin su mascarilla puesta correctamente, no se permitirán grupos de personas conviviendo en la zona del parqueo, y tampoco el ingreso de bebidas alcohólicas ni la entrada a personas en estado de ebriedad.

Para la compra de los boletos, los aficionados deben guardar un distanciamiento de un 1.5 metros y no se venderán más de tres entradas por persona.

Al ingresar a su respectiva localidad, personal autorizado efectuará la toma de temperatura a todos los aficionados, y no podrá ingresar aquel que presente una mayor o igual a 37.5 grados. Al entrar, el equipo proporcionará un kit de mascarilla y un alcohol en gel para resguardar su seguridad y la de su familia.

Dentro del estadio, se han asignado los espacios que se podrán utilizar con distanciamiento y en cada uno de los puntos establecidos solo se permitirá un máximo de dos personas, ya sea un amigo o familiar de su clúster y, además, el club solicita no festejar los goles de manera grupal, únicamente con su compañero de asiento que forme parte de su clúster.

Niños menores de 9 años y adultos mayores de 60 tampoco podrán ingresar, al ser considera población en riesgo.