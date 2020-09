Video | La confesión de Messi sobre quién le pidió llorando que no se fuera

Si hay alguien con quien los aficionados del Barcelona estarán eternamente agradecidos porque Leo Messi se quede finalmente en el Barcelona ese es un chico de 7 años, quien le lloró para que no se marchara.

En la entrevista en la que argentino rompió el silencio sobre todo lo que lo llevó a tomar la decisión de irse del club en el que ha estado por 20 años revela cómo su hijo mayor, Thiago, le suplicó no irse a otra ciudad donde tendría que comenzar de cero.

“Thiago, que es más grande, escuchó en la tele, empezó a preguntar, a averiguar y no quería saber nada de que nos vayamos y que él tenga que ir a otro lado a hacer nuevos amigos, en un cole nuevo. La verdad que me lloraba, me decía no nos vayamos y bueno fue duro en su momento porque es entendible también”, confesó Leo.