Video | En enfado de Bartomeu tras escuchar la entrevista de Messi

A quien no le cayó nada en gracia la entrevista que Leo Messi dio ayer a Goal fue al presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien según una exclusiva para el programa televisivo español, El chiringuito de Jugones, su reacción fue de enfado al escuchar la postura tomada por el argentino.

Y es que Messi le acusó de no tener palabra. “El presidente siempre dijo que a final de temporada yo podía decidir si me quedaba o no y ahora se agarran a que no lo dije antes del 10 de junio, cuando resulta que el 10 de junio estábamos compitiendo por LaLiga en mitad del virus este de mierda”, señaló el ‘10’ culé.

“Bartomeu ha pillado un cabreo importante al escuchar a Leo Messi. Bartomeu ha pillado un mosqueo importante y preguntaréis: ¿le va a contestar? No. Ni Bartomeu ni nadie del club va a contestar a Messi, a lo mejor en un cara a cara con Jorge Messi, pero nunca a través de los medios de comunicación. No habrá ningún tipo de respuesta. La conclusión de Bartomeu es ¡ya pegó una rajada contra mí!, pero lo importante es que se queda”, aseguró el presentador de El Chiringuito, Josep Pedrerol.