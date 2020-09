Otro de los hermanos Gil tampoco puede ser convocado a la selección

El pasado 2 de septiembre se conoció que el delantero Brayan Gil, uno de los tres hermanos colombianos que obtuvieron la nacionalidad salvadoreña por decreto legislativo, renunciaba a la Selecta al optar por defender los colores de su país natal con la selección sub-20, y hoy se supo que otro de sus hermanos tampoco puede ser llamado a la Selecta, al menos en estos momentos.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, explicó por qué nunca se convocó al delantero de 19 años y, a la vez, agregó que otro de sus hermanos tampoco puede recibir el llamado del entrenador Carlos de los Cobos en el proceso rumbo a Catar 2022, debido a que no ha tramitado su pasaporte.

“Brayan Gil no tiene pasaporte salvadoreño, un impedimento en el que nosotros no pudimos hacer nada y eso a veces la afición lo desconoce. Hay trámites que son de carácter personal y que no es la Federación la que debe hacerlos”, manifestó el federativo al programa radial El Tiki Taka.

“Otro de los hermanos Gil tampoco puede obtener el pasaporte por razones personales y yo no soy la persona indicada en explicar por qué”, se limitó a decir, sin revelar el nombre y los motivos, pero Diario 1 comprobó que se trata del mayor, Cristian Gil Hurtado, de 23 años, quien recientemente fichó por Isidro Metapán.

En Cristian se tenían más esperanzas de que pronto recalara en la Selecta debido a que él sí cumple con el requisito que exige FIFA a los jugadores nacionalizados de haber vivido cinco años en el país que lo ha adoptado después cumplida la mayoría de edad.

Pero el jugador confirmó a este medio que efectivamente no ha podido obtener su pasaporte salvadoreño, aunque tampoco quiso ahondar en las razones, aduciendo que son “íntimas”.

“Tengo unos problemitas personales por lo que no lo he podido sacar, pero estamos en el trámite con el abogado de la familia, así que si Dios lo permite ya a fin de mes espero que lo pueda tener”, manifestó.

Sobre si le gustaría vestir la camisa de la Selecta, el delantero no dudó en decir que sí. “Claro que sí, eso es lo que se busca, ahora que estoy en Metapán quiero hacer las cosas”.

Ahora todo depende de él y de la prontitud con la pueda tener su pasaporte para recibir el llamado y ayudar a la selección en la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 que ha sido postergada para marzo del próximo año.

“¡Seria bonito! ¿Qué jugador no quisiera jugar en selección? Ojalá solventemos eso rápido”, indicó.

En el caso de Mayer Gil, de 17 años, él mismo mostró en sus redes sociales que ya tramitó su pasaporte, por lo que puede ser convocado para selecciones menores e incluso para la mayor.