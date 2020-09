La Selecta contra México en Copa Oro

La Concacaf realizó anoche el sorteo para la edición 2021 de la Copa Oro, la competencia internacional masculina insignia de la región, y la suerte nuevamente no estuvo del lado de El Salvador al quedar en el grupo más complicado.

La Selecta quedó ubicado en el Grupo A junto a México, vigente campeón de la Copa Oro, además de Curazao, una selección que le ha complicado los últimos duelos al combinado nacional, y el último rival será el ganador de la fase preliminar 9, es decir, Cuba, Trinidad y Tobago, Montserrat o Guayana Francesa.

“Sé que muchas comunidades en nuestra región están atravesando tiempos difíciles y los pensamientos de todos en Concacaf están con ellos. Espero que el sorteo de esta noche haya brindado algo de anticipación a los fanáticos, la oportunidad de recordar los grandes momentos de la Copa Oro del pasado y de hablar sobre fútbol con amigos y familiares”, dijo el Presidente de Concacaf, Víctor Montagliani.

La Copa Oro 2021 comenzará el 2 de julio de 2021, con una ronda preliminar que incluirá 12 Asociaciones Miembro de Concacaf las cuales competirán por los últimos tres lugares en la fase de frupos de 16 equipos. Para los preliminares de dos rondas, las selecciones nacionales participantes se han dividido en seis enfrentamientos y jugarán de la siguiente manera:

Primera Ronda

Emparejamiento # 1: Haití vs San Vicente y las Granadinas

Emparejamiento # 2: Guatemala vs Guyana

Emparejamiento # 3: Trinidad y Tobago vs Monserrat

Emparejamiento # 4: Cuba vs Guyana Francesa

Emparejamiento # 5: Guadalupe vs Bahamas

Emparejamiento # 6: Bermudas vs Barbados

Segunda Ronda

Emparejamiento #7: Ganador Emparejamiento #1 vs Ganador Emparejamiento #6

Emparejamiento #8: Ganador Emparejamiento #2 vs Ganador Emparejamiento #5

Emparejamiento #9: Ganador Emparejamiento #3 vs Ganador Emparejamiento #4

Mientras que la fase de grupos de la Copa Oro comenzará el 10 de julio de 2021. Las 12 selecciones nacionales de Concacaf, que se clasificaron directamente a través de sus actuaciones en la fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf, el participante invitado, Catar, campeón de la Copa Asiática de la AFC, y los tres ganadores de las rondas preliminares se han dividido en cuatro grupos y jugarán de la siguiente manera:

El Salvador avanzó directamente a la fase de grupos debido a que quedó en primer lugar en la Liga B de la Liga de Naciones.