La Primera División realizó el sorteo para Apertura 2020 de la Liga Pepsi

Después de un parón de seis meses sin fútbol a causa de la pandemia de la COVID-19, la Liga Pepsi finalmente se reactivará este próximo 10 y 11 de octubre, para lo cual la Primera División en conjunto con su patrocinador, Pepsi El Salvador, realizaron esta noche el sorteo oficial que dejó listos los emparejamientos en la primera jornada.

Óskar Cruz, gerente de la Primera División aclaró que como el torneo pasado se declaró desierto, Alianza continua siendo el vigente campeón, por lo que será el encargado de inaugurar el Apertura 2020 en condición de local frente al Santa Tecla; mientras que Chalatenango recibirá al nuevo inquilino Atlético Marte en el grupo central.

“Santa Tecla es un lindo rival, creo que por ahí teníamos la sospecha que podrían ser ellos por el tema de la localía y de Atlético Marte, que está en nuestro mismo grupo, solo quedaba la opción de Chalatenango y Tecla, así que motivados con lo que se viene”, reaccionó el regente de Alianza, Edwin Abarca, al conocer al rival con el que iniciará la defensa del título.

Así reaccionó Edwin Abarca, gerente de @AlianzaFC_sv, tras conocer que su equipo iniciará la defensa del título contra @santateclafc. pic.twitter.com/sf3FHPGBVr — Diario1.com (@diario1_sv) September 18, 2020

La primera jornada la completarán los duelos entre Isidro Metapán y C.D. FAS y el de Once Deportivo frente al Sonsonate en el grupo de occidente; mientras que en el grupo de oriente Águila recibirá a Municipal Limeño y Firpo visitará a Jocoro.

“La alegría vuelve al país, creo que los amantes del fútbol estamos deseosos de este inicio, creo que será un torneo bastante especial, empezando por el nuevo formato, todos estamos felices, agradecidos con los patrocinadores que continúan confiando en el fútbol salvadoreño y en los equipos de Primera División, sabemos que tenemos un gran compromiso y no queremos defraudarles, esperamos que las cosas se den de la mejor manera cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud para no tener ningún caso”, manifestó Carlos Villagrán, gerente de Once Deportivo.

Carlos Villagrán, gerente de @11deportivofc, habla de lo atractivo que será el torneo Apertura 2020 con un nuevo formato y de los protocolos a seguir tras la pandemia. pic.twitter.com/z1ens5g4Iq — Diario1.com (@diario1_sv) September 18, 2020

El sorteo se llevó a cabo con un número limitado de personas y de medios de comunicación, contando únicamente con la presencia de los presidentes y representantes de los equipos de la Primera División, debido a los protocolos de bioseguridad establecidos por la Federación Salvadoreña de Fútbol.

Uno de los actores claves para que se reanude el fútbol en el nuestro país es sin duda la marca Pepsi, pues ha continuado apoyando el fútbol pese a la crisis económica que ha dejado la pandemia en El Salvador.

“Estamos muy contentos de saber que el fútbol se reactiva, de saber que todos los equipos regresan a las canchas, sabemos que la afición estaba muy ansiosa porque este momento llegara y también como patrocinador sabemos que el ADN del fútbol es la afición, y por eso queremos invitarlos a que se cuiden y que tomen las medidas necesarias porque no debemos bajar la guardia”, manifestó Orquídea Cáceres, jefa de marca de Pepsi.