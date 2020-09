Felipe Ponce: “Trae ideas buenas, estilo europeo y nos van a servir mucho”

Pese a ser el último jugador en incorporarse a la pretemporada de Alianza, sumando apenas seis días de entreno desde que llegó de México, el volante creativo Felipe Ponce vio minutos en el primer partido de preparación del equipo albo frente al Platense de Segunda División, el cual se definió 3-1 a favor de los capitalinos.

Esto evidencia la confianza que el técnico español Juan Cortés le tiene al mexicano, y augura que buena parte del fútbol de Alianza pasará por él en este Apertura 2020, en el que tendrán la misión de retener el título, así como llegar a una instancia importante en la Liga Concacaf.

“Apenas tengo esta semana entrenando y obviamente me falta ponerme al corriente de mis compañeros, pero bien, me sentí contento de tener unos minutitos, siempre de la mano del profe, preguntándome cómo estaba, pero todo bien, me quedo con el funcionamiento del equipo, espero que para el siguiente partido ya pueda jugar más”, manifestó Ponce en declaraciones a Canal 4.

Sobre cuánto ha cambiado Alianza con Cortés respecto a la idea de juego que venían desarrollando con los entrenadores anteriores (Jorge Rodríguez y Wilson Gutiérrez), el azteca respondió: “Es parecido, pero creo que él va metiendo ideas buenas, muy importantes, muy tipo europeo, nos va a servir mucho por el sistema de juego que se juega acá y por los jugadores que tenemos de mucha calidad; esperamos acoplarnos bien, igual él va conociendo a todos, y como te digo los compañeros nuevos también van acoplándose”, indicó.

Tras un parón de casi siete meses, es normal que no se juegue a la intensidad deseada, pues los jugadores comienzan a soltar las piernas, pero en términos generales Alianza dejó buenas sensaciones no solo por el resultado, sino por los destellos vistos en la cancha.

“Ha sido un buen resultado, pero no estamos totalmente satisfechos porque falta acoplarnos, hay varios compañeros nuevos; pero se vio bien el equipo dentro de lo que cabe, acá somos muy exigentes y queremos siempre estar mejor que el día anterior. Todavía nos quedan dos partidos amistosos y esperamos ya estar mejor”, apuntó el mexicano.