Bukele pide a los diputados derogar la Ley del Fútbol para hacer presión a la Fesfut

El presidente ad honórem del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, se reunió ayer con los diputados de la Comisión de Juventud y Deporte de la Asamblea Legislativa para discutir la Ley General de los Deportes y pedir la derogación de la Ley del Fútbol.

El tema central es que la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) se niega a adscribirse al INDES, como lo estipula la Ley General de los Deportes, que da a todas las federaciones deportivas como fecha límite el 25 de noviembre para vincularse, pero la Fesfut se ampara en la Ley del Fútbol para no hacerlo y por ello Bukele solicitó derogar dicha Ley.

“La Fesfut, a través de su presidente (Hugo Carrillo), hizo mención que no necesita adscribirse al INDES porque existe la Ley del Fútbol. La Ley del Fútbol, que es una ley especial, prima sobre la Ley General de los Deportes, que dice que todas las federaciones deben adscribirse”, explicó el titular a los diputados.

El funcionario instó a los diputados a darle las herramientas necesarias para poder hacer cumplir la Ley General de los Deportes, pues de lo contrario se llegará la fecha límite y la Fesfut no se inscribirá.

“Si la Ley del Fútbol no se deroga, ellos se van a quedar en esa Ley (del Fútbol) y yo no voy a poder hacer nada. Estoy dispuesto a seguir trabajando por el deporte, pero claro está, tengo limitantes hasta donde puedo llegar y no quiero que después se me señale el 25 de noviembre, que no tomé una determinación”, dijo Bukele.

Algunos diputados secundaron la propuesta del presidente del INDES y se comprometieron a estudiar la solicitud de derogar la Ley del Fútbol, entre ellos Raúl Beltran Bonilla, de la fracción del PCN, quien instó a sus colegas a quitarse “el miedo” a un posible castigo de FIFA, que puede proceder con el desconocimiento de la Fesfut, para así cambiar el panorama del fútbol nacional.

“¿Qué perdemos con presentar el jueves la derogación de la Ley del Fútbol con dispensa de trámite? Hay que hacer valer la Ley General de los Deportes. Le digo a mis colegas que ya se quiten el miedo que le tienen a la FIFA. Como diputado del PCN lo tengo claro: sí hay que intervenir (a la Fesfut), hay que hacerlo ya”, expresó Bonilla.

Mientras que Numan Salgado, parlamentario de GANA, manifestó: “Parece que la Fesfut siempre anda buscando los vacíos legales. No hicimos una ley para que no se cumpla. No hicimos una Ley General de los Deportes para que sea inoperante. Soy de la misma idea de que hay que entrarle rápido (al tema de la Fesfut)”.

En tanto, Milton Garay, de la fracción del FMLN, dijo que revisarán las propuestas presentadas por el presidente del INDES para luego emitir opinión, pero que están en la disponibilidad de revisar lo que sea necesario.

Por su parte, Erick Hernández, del partido ARENA, fue claro al decir que “el espíritu de la Ley General de los Deportes es que abarque todas las federaciones y el fútbol está contemplado ahí. El fútbol no puede estar por encima del deporte nacional”.

Al concluir la reunión, Yamil Bukele dijo sentirse satisfecho por el interés mostrado por los diputados para solventar el problema del fútbol y los invitó a seguir trabajando de la mano en pro del deporte salvadoreño.