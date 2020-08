VÍDEO | Casillas se sincera sobre su salud: “Jamás he vuelto a dormir boca abajo”

Luego de anunciar que colgará los guantes definitivamente a sus 39 años, el histórico portero del Real Madrid mostró su lado más íntimo al sincerarse sobre los problemas de salud que lo llevaron a ponerle fin a su carrera en el reportaje “Colgar las alas” realizado por Movistar+.

En el corto, el español revela cómo fueron los días y noches posteriores a aquel 9 de mayo de 2019 cuando sufrió un ataque al corazón, que le mantuvo sin jugar un año y dos meses hasta que tomó la decisión de su retiro.

“En las noches la pasas con angustia, hasta un estornudo te parece un drama, jamás he vuelto a dormir boca abajo desde entonces, aunque el doctor me decía: ‘Iker, no te va a pasar nada, no te vas a morir’”, manifiesta. “Te ves débil, te ves flojo, te ves desprotegido… Darte cuenta que no puedes ni levantar 15 kilos, solo te queda un sentimiento por dentro descomunal”, añade en el vídeo que próximamente estrenará la multinacional española de telecomunicaciones.

Vídeo de Movistar+