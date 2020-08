Periodista deportivo salvadoreño gana dura lucha a la COVID-19

El periodista deportivo salvadoreño, Jorge Clará, reside desde hace mucho tiempo en Houston, Texas, Estados Unidos, anunció esta tarde que finalmente logró vencer al coronavirus después de varios días sufriendo “terribles síntomas”.

El fundador del sitio web de noticias “Deporta Total USA”, con el cual mantiene informada a la afición salvadoreña cuando la Azul viaja a Estados Unidos, decidió hacer público que se había contagiado el virus el pasado 21 de julio, pero 15 días después ha dado la buena noticia de salir victorioso.

“Acabo de recibir la llamada oficial que me confirma negativo de COVID-19. Agradezco a Dios por su amor, a mi familia por sus oraciones, a los que vinieron a dejarme comida y medicina a la puerta de mi casa y a los que a la distancia me apoyaron de diferentes maneras. ¡Gracias!”, publicó en sus redes sociales.

“Nunca pensé que esto fuera tan agresivo. Un dolor de huesos que junto a la fiebre te hace literalmente llorar. Sientes que te aprietan, no hay break, y a eso súmale el dolor en el pecho. Sentía como que alguien estaba sentado en mi pecho y me costaba respirar. Se siente terrible. No se lo deseo a nadie”, había explicado días atrás sobre los síntomas contra los que le tocó batallar.

Pero finalmente, el comunicador logra sumarse a la lista de periodistas deportivos salvadoreños que le han metido gol al virus, como Meme Rivera (Telemundo Las Vegas), Milton Aparicio, Roberto Avelar (ambos de Canal 21) y Joel Cañas (Canal 33), quienes ya están de regreso en sus trabajos. Pronto espera volver también a las labores Jorge Clará.