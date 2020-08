Jugador de Primera División capturado por agrupaciones ilícitas fue absuelto

El delantero salvadoreño que militó en varios clubes de Primera División, Christopher “Colo” Ramírez, ha quedado en libertad 11 días después de haber sido capturado por la policía en un operativo antipandillas que lo vinculaba a la estructura denominada “Monserrat Little Criminals Locos Salvatruchos”, perteneciente al programa Hollywood, de la Mara Salvatrucha.

El operativo fue montado el 1 de agosto, dejando como saldo 57 capturas para resolver casos relacionados con homicidios, extorsión agravada, proposición y conspiración en el delito de homicidio y agrupaciones Ilícitas, según detalló la Fiscalía General de la República.

Entre ellos estaba el exjugador de equipos como Atlético Marte, Luis Ángel Firpo y Jocoro, y que incluso llegó al fútbol extranjero al fichar por el Orange County Blues de Estados Unidos.

Se giraron 57 órdenes de captura, resolviéndose casos de Homicidio, Extorsión Agravada, Proposición y Conspiración en el delito de Homicidio y Agrupaciones Ilícitas. #FGRcontraPandillas pic.twitter.com/1Y8dGfVV1k — Raúl Melara (@MelaraRaul) August 1, 2020

“Colo”, que también tuvo su paso por selección mayor masculina de El Salvador, aparecía dentro de la estructura como “homeboy clica MLCS”, pero hoy el jugador comunicó que “se ha hecho justicia” al ser absuelto.

“Después de tantos días difíciles, este día comparecí ante los tribunales, a los cuales me presenté voluntariamente, quedando absuelto de todo cargo que se me imputaba, demostrándole a la justicia, y que ante los ojos de Dios, no pertenezco ni perteneceré a ningún grupo delincuencial”, informó en sus redes sociales.

“Gracias a mis amigos y a todas las personas que estuvieron conmigo en este momento tan duro y tan difícil, gracias por sus oraciones y por seguir creyendo en mí. Dios es fiel y nunca abandona a sus hijos”, continuó.