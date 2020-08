Hermano de Luis Suárez que jugó en Metapán la lió en El Chiringuito de Jugones

Paolo Suárez, el hermano de Luis Suárez que ha hecho su carrera deportiva en El Salvador, no se ha quedado callado tras todo el lío acontecido en Barcelona tanto con Lucho como con Leo Messi, al dedicar algunos mensajes en su cuenta de Twitter, los cuales han llegado hasta España, alborotando tanto a los aficionados culés como a la prensa deportiva de dicho país.

Tras la reciente noticia que circuló, en la que Messi pedía su salida del Barcelona, el exjugador de Isidro Metapán, escribió: “Se puso bueno esto y se pondrá mejor”, acompañado de un emoticono sonriente y otro pidiendo silencio.

Se puso bueno esto y se pondrá mejor 😀🤫 — paolo suarez (@psuarez80) August 25, 2020

Con ese tuit llevó a causar revuelo en el programa español “El Chiringuito de Jugones”, conducido por el periodista Josep Pedrerol.

El conductor y director del programa reaccionó con dureza a las palabras del hermano de Lucho Suárez, afirmando: “A mí no me gusta esto. A mí, que se está poniendo bueno, que se pondrá mejor, o sea, el hermano de Luis Suárez dice se pondrá mejor, ¿para quién? ¿Para el culé que está viendo esto y está preocupado por el futuro del Barça? ¿Quién se va a divertir? Messi juega la batallita de: ¿Bartomeu o yo? Y Suárez aplaude a Puyol, que irá a la candidatura del año que viene cuando se irá Bartomeu y el hermano de Suárez que dice ‘que bien la vamos a pasar’, pero quiénes si no estaréis en el Barca. ¡Si Suárez ya está fuera del Barça! ¿Quién lo pasaréis bien? ¿Vosotros? Yo estoy alucinando”, cuestionó.

Luego Carme Barceló, periodista de diario Sport prosiguió, ante las declaraciones del también exjugador de FAS y Sonsonate: “Ni Bartomeu, ni Messi, ni Suárez ni el hermano de Suárez están por encima del Fútbol Club Barcelona. ¡Un respeto, por favor, hermano del señor Suárez! Estamos hablando de un club histórico al que adoran, aprecian y quieren millones de personas. Es jugar con los sentimientos de un club que no creo que se merezca todo lo que está pasando”.

Cuando trascendió la noticia que Suárez saldría del Barcelona, Paolo también publicó en Twitter otro mensaje polémico, pero siempre que comparte algo luego sale a desmentir que se refiera a su hermano o su entorno en el Barcelona.

“Están siendo muy injustos y sin memoria pero ni modo así es el fútbol, pero de igual manera se quedarán con las ganas”, escribió.