Gobierno hará test de COVID-19 la próxima semana a los jugadores de la Selecta

Aunque inicialmente el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), Yamil Bukele, había dicho que no realizarían pruebas de COVID-19 a los jugadores que sean convocados a la Selecta para preparar los partidos de octubre y noviembre, correspondientes a la primera fase de la eliminatoria mundialista, el titular ha reconsiderado la decisión a raíz de que los seleccionados permanecerán concentrados en una “semiburbuja” en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut).

De acuerdo con Bukele, ya tiene un su poder la lista de los jugadores que serán convocados por el entrenador Carlos de los Cobos, y se ha tomado a bien realizarles a todos la próxima semana pruebas que confirmen o descarten la presencia del virus, en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsal).

“Yo muchas veces he mencionado que para mí no sería obligación realizar pruebas de COVID si el fútbol en general volviera. ¿Por qué? Porque no va a haber ninguna manera de cómo controlar el comportamiento fuera de las canchas de todos los jugadores. Mi cambio para hacer este ofrecimiento de pruebas es porque también la Fesfut está haciendo un programa que titulé ‘semiburbuja’, que es concentrarlos en un hotel y también hay una responsabilidad de parte de la Fesfut de que si sale alguien positivo ellos tienen las instalaciones para aislarlos los 14 días promedio que puede durar la incubación del virus”, explicó el titular.

También aseguró que ya hizo las gestiones ante la Dirección General de Migración y Extranjería para que Carlos de los Cobos y su hermano Sergio (asistente) retornen al país mañana, luego de pasar la cuarentena en su natal México.

“Hay dos noticias buenas que estamos trabajando en conjunto con el presidente de la Fesfut, Hugo Carrillo. Una es el retorno al país del entrenador y su asistente para el próximo 22 de agosto, ya tenemos la autorización de parte de la Dirección de Migración para su ingreso, y además la próxima semana estarán ingresando también los jugadores. Ayer recibí la nómina de todos los jugadores que van a ser convocados a la selección nacional y el INDES en conjunto con el Ministerio de Salud va a aportar las pruebas de COVID-19 para todos los jugadores que estarán en esta semiburbuja”, amplió.

Los jugadores se concentrarán la próxima semana para estos partidos ante Granada y Montserrat, a realizarse el 8 y 11 de octubre próximo, así como para los que sostendrá en noviembre contra Islas Vírgenes y Antigua y Barbuda, el 13 y el 17, respectivamente, en la primera fase rumbo a la Octagonal.