Estos son los equipos que están interesados en Messi

Luego que el argentino Lionel Messi comunicara al Barcelona su deseo de marcharse, ya comienzan a surgir los principales clubes interesados en hacerse de los servicios del seis veces Balón de Oro.

Y es que son varios los equipos en fichar al considerado el mejor jugador del mundo, pero su destino podría estar en Inglaterra, según han filtrado varios medios europeos como el español diario Sport.

Los principales clubes interesados en Leo son el Manchester City de Pep Guardiola y también su vecino el Manchester United, según ha anunciado ‘Deportes Cuatro’ en su edición del mediodía.

Otros candidatos que suenan fuerte son el Inter de Milán y el PSG de Neymar. “El Inter o el City serían los que habrían movido ya ficha para buscar la manera de hacer viable el aterrizaje del ’10’ (hay muchos condicionantes, sobre todo el tema del sueldo y del ‘fair play’ financiero)”, informa Sport.

Ayer, Moises Llorens y Rodrigo Faenz, de ESPN, también manifestaron que el Manchester City estaba buscando la forma de adquirir los servicios del argentino, a pesar de lo complicado del pase.

Su salida del Barcelona a los 33 años ya es prácticamente un hecho no solo tras la confirmación de medios como TyC Sports, Marca, Eurosport y ESPN, sino que el mismo club se lo habría manifestado a la agencia The Associated Press.