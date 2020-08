El toque de Alejandro Bentos muta de la cancha a la parrilla en Santa Ana

El argentino Alejandro Bentos, uno de los máximos referentes de C.D. FAS no solo por su aporte en la conquista de los cinco títulos históricos de 2002 a 2005, sino también por la fidelidad mostrada al equipo, se ha reinventado con la pandemia, sacándole jugo a su segunda pasión: la cocina, con la cual continúa manteniendo contentos a los aficionados tigrillos en Santa Ana.

El toquecito del delantero ha mutado de la cancha a la parrilla, dando como resultado una obra culinaria muy solicitada por los fasistas, que desde el inicio pusieron a trabajar al argentino en la elaboración de unos 80 panes, hasta los 200 que le toca preparar ahora en un lapso de dos meses.

El exjugador ya había lanzado este emprendimiento en 2016 en el entonces llamado “Bentos Sport Bar & Grill”, pero solo duró dos años. Ahora con la pandemia lo ha vuelto a relanzar junto a su esposa Alejandra, como Choripanes “El Che Bentos” y la demanda ha sido muy buena.

“Cuando empezó la pandemia estábamos aburridos en la casa, sin hacer nada, entonces volví a reabrir a domicilio y acá en la casa tengo el negocio. Trabajamos solamente los sábados, de 11:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y los domingos, de 11:00 a 3:00 de la tarde”, explica.

Por el momento cuenta con tres variedades de choris, de chorizo a $2, el de puyazo a $2.50 y el mixto a $3, pero más adelante dispondrá de otras opciones. Por envío en la zona céntrica de Santa Ana solo cobra $1 o si el cliente prefiere puede pasarlos a recoger a la casa del exfutbolista.

“Contento porque todos los fasistas vienen a comer los choris”, manifiesta Bentos. “Empezamos vendiendo entre 70 u 80 choripanes cada fin de semana, ahora ya no es esa cantidad, estamos hablando 200 choris el fin de semana, así que va en aumento, y esperamos que siga así porque la calidad del chimichurri, la mayonesa preparada por mí y por mi señora es especial, casi nadie la hace, yo creo que ese es el toquecito que le damos al chori, y ya trabajo con el Selectos y la Maxi Despensa para que me hagan los panes a mi medida, a mi gusto”, añade.

Entre los clientes fieles con los que cuenta está el jugador de Alianza, Rubén “Polaco” Marroquín, y su excompañero de equipo Williams Reyes, a quienes les hizo una edición especial ayer.

“Ayer quería venir el Polaco con su familia, y entonces les hice unos especiales a ellos porque el fin de semana no pueden venir. Hoy estoy trabajando otra vez porque el fin de semana no podré vender por las vacaciones”, manifestó.

Paro también agradece a todos los tigrillos que lo están apoyando en estos momentos de crisis. “La gente reconoce mi trabajo, yo estuve muchísimos años en el equipo, tuve chance de ir a otros clubes pero no fui porque FAS para mí es un sentimiento, así que me retiré ahí, y la gente reconoce lo que uno ha hecho, eso me pone muy contento”, expresa.

Bentos debutó con FAS en el torneo Clausura 2001 y se ha convertido en uno de los jugadores insignia tras conquistar cinco títulos en el Clausura 2002, Apertura 2002, Apertura 2003, Apertura 2004 y Clausura 2005. Luego tuvo un paso por la Segunda División de México, militando para el Puebla, con el que logró el título del torneo Apertura 2005, pero en 2006 volvió a FAS hasta retirarse en 2015. Después jugó en el Nejapa de Segunda y en el fútbol de Estados Unidos.