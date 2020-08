El “Indio Cuscatleco” pide oraciones para ganarle la dura lucha a la COVID-19

Ricardo Montano, de 53 años, ha dedicado más de dos décadas apoyando incondicionalmente no solo a la Selecta, sino a diferentes deportistas nacionales, bajo el sol y la lluvia, ataviado con el traje tradicional con el que da vida al personaje “Indio Cuscatleco”, pasando a convertirse en el aficionado número 1.

Ahora, alejado de las canchas, enfrenta la batalla más dura de su vida a causa de la pandemia, que no solo le ha quitado el fútbol, sino que también lo tiene postrado a la cama, para lo cual pide incluirlo en sus oraciones a la afición salvadoreña y así poder volver a alentar cuando todo pase.

“Dios gracias por permitirme respirar y estoy dando la pelea de frente a la COVID-19. No es nada fácil, yo estoy peleando por mi vida y, si usted está en mi situación, juntos vamos a vencerlo. Oremos amigos para que salgamos de este mal, oren por mi recuperación”, escribió el aficionado a finales de la semana pasada en su cuenta de Facebook.

Ricardo Montano cuenta que ya lleva 12 días sufriendo los síntomas característicos del virus: fiebre, tos, diarreas, pérdida del olor y del sabor, además de dolores de cuerpo y cansancio, pero poco a poco se ha ido sintiendo mejor gracias a los medicamentos que le han recomendado en el sistema de emergencias 132 y a los remedios caseros que ha elaborado por su cuenta.

“Los primeros dos días tuve escalofríos, el tercer día fue temperatura y fui a pasar consulta donde un médico particular. Con la medicina que me dio, bajó la temperatura y luego perdí el sabor y el olor”, contó a Diario 1. “Luego hablé al 132 y me enviaron medicina. Estoy siendo tratado desde mi casa”, añadió.

Pero hoy amaneció un poco mejor. “Estoy mejorando, estoy en el partido más difícil de mi vida contra la COVID-19. Rendirme jamás. Lucharé hasta donde Dios me lo permita. Gracias por el buen deseo que me recupere pronto, la gente y sus medicinas, y yo con la fe en todo”, publicó.

El Indio Cuscatleco considera que se contagió el virus en una gasolinera. “Mi hipótesis es que fue echando gasolina: agarré la pistola de la gas y cuando reaccioné era tarde. La otra pudo ser cuando me dieron un dinero y yo solo me lo eché a la bolsa. Ese fue mi descuido”, manifestó.

“Espero que esto ayude a muchos a tener cuidado”, razonó el Indio, quien aprovechó para agradecer a todas las personas que le han escrito deseando su recuperación.