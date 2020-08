Delantero que juega en Bolivia es la gran novedad en la Selecta

La gran novedad en la vuelta a los entrenos de la Selecta para preparar los partidos de octubre correspondientes a la primera fase de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 es el delantero Erick Rivera, quien este año fichó por el Club Aurora de la Primera División de Bolivia.

El atacante recibe su primera convocatoria a la selección nacional tras su buena actuación en el fútbol suramericano al convertir 3 goles 1 asistencia con su nuevo club en apenas 12 jornadas que se pudieron disputar por la pandemia, convirtiéndose así en uno de los dos jugadores más importantes en la ofensiva del Aurora.

“Contento, estar por acá no es nada fácil, muy agradecido (con Carlos de los Cobos) porque me tomó en cuenta y en lo poco que hemos platicado me dice que hay que trabajar duro y que confía en lo que puedo dar para nuestra selección”, declaró hoy a las redes sociales de la Fesfut.

Erick Rivera recibe su primer llamado a sus 30 años y espera, con la experiencia acumulada en el extranjero, no decepcionar a Carlos de los Cobos.

En cuanto a su futuro en el balompié boliviano, el espigado delantero manifestó: “En Bolivia está bastante complicado, estoy a la espera, en la incertidumbre de qué va a pasar, porque se maneja que sería en noviembre el regreso del fútbol por allá, pero quién sabe con eso de que todo es incierto, pero hablando con el presidente me dijo que me quedara tranquilo. Tengo la suerte de estar en mi país para estar con mi selección”, indicó.

Rivera pudo ser convocado al encontrarse en el país, tras poder viajar en un vuelo humanitario, no así su compatriota Roberto Domínguez, quien milita en el Club Bolívar de Bolivia.