Carlos de los Cobos: “Tengo la ilusión de llegar a la Octagonal”

El técnico mexicano, Carlos de los Cobos, analizó a los rivales de grupo que le tocará enfrentar en la primera fase de la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022 luego de conocer el sorteo realizado ayer por Concacaf y que le dejó emparejado en el Grupo A con las selecciones caribeñas Antigua y Barbuda, Granada, Montserrat e Islas Vírgenes.

El director técnico de la Selecta dijo que ve un grupo parejo, pues ahora ya no se puede subestimar a las islas que han ido adquiriendo protagonismo en los últimos años, lo cual lo sabe muy bien El Salvador al enfrentarlas en la Liga de Naciones de Concacaf.

“Pienso que va a ser un grupo parejo, no nos olvidemos de que las islas ya no son tan simples como antes y lo vivimos nosotros recientemente en la etapa de la Liga de Naciones donde tuvimos un par de tropiezos. Hay que tomar el grupo con el respeto que nos merece”, manifestó en LMF Magazine.

“A la selección que más conocemos es Montserrat, que ya la enfrentamos en tres ocasiones. En cuanto a Granada y Antigua y Barbuda quedaron en mejor posición en el ranking que Monserrat”, alertó.

El entrenador también lamentó que en el primer partido contra Granada, a realizarse el próximo 8 de octubre en el estadio Cuscatlán, no pueda contar con el apoyo de la afición debido a la pandemia, aunque, según las fases para la reactivación de las actividades deportivas, a partir del 20 de septiembre ya podría haber eventos con público guardando distanciamiento físico de un 1 metro.

“Vamos a iniciar en casa, eso considero que es bueno porque, aunque no vamos a tener el apoyo de nuestra afición lamentablemente, porque todos sabemos cuánto pesa nuestra afición para los rivales y ahora no vamos a tener la oportunidad ni el privilegio de tenerlos ahí; sin embargo, conocemos nuestra cancha, el Cuscatlán es una cancha complicada, difícil y si nosotros imponemos un ritmo de juego podemos desgastar al rival”, manifestó.

Otro factor que analizó es cómo será la vuelta a las canchas por parte de los jugadores que han estado inactivos durante más de cinco meses.

“Nuestros jugadores han perdido la forma física y es algo natural porque desde hace varios meses no tienen un entrenamiento estructurado en sus equipos porque la pandemia no lo ha permitido”, indicó, no obstante, añadió: “Tengo la ilusión de llegar a la Octagonal, tengo mucha confianza en el grupo, vamos a ver qué jugadores son los que están a punto”.