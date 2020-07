Vídeo capta el momento en que un rayo impacta a joven portero en Rusia

En los últimos días se ha viralizado en redes sociales un vídeo que captó el momento justo cuando un rayo cae sobre un joven portero ruso de 16 años, mientras realizaba un entrenamiento con su club, el Znamya Truda FC de la Segunda División, el pasado fin de semana.

El propio club comunicó en sus redes sociales que “el rayo golpeó al joven portero Ivan Zaborovsky”, quien sorprendentemente no murió, pero “está en cuidados intensivos” al caer en coma inducido.

De acuerdo con la prensa, el guardameta sufrió graves quemaduras y un paro respiratorio, pero ya se encuentra estable.

“Sé que los médicos califican la condición de Ivan como estable, lo han sacado de los respiradores artificiales y lo están sacando gradualmente de un coma artificial”, explicó el director general del club, Igor Mayorov, en las redes oficiales del equipo.

Igor no se explica cómo sucedió, pues el cielo estaba despejado, no llovía ni había viento mientras entrenaban, pues de haber una tormenta eléctrica habría suspendido la práctica, según explica.

🗣 Club general director Igor Mayorov said: “I know doctors rate Ivan’s condition as stable, they have removed him from artificial breathing ventilators and are gradually bringing him out of an artificial coma.”

