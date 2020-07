VÍDEO | Cádiz comparte divertida anécdota sobre cómo despertaban al “Mágico”

El Cádiz FC sorprendió hoy al difundir un vídeo en el que el exentrenador del equipo, Héctor “Bambino” Veira comparte una divertida anécdota del salvadoreño Jorge “Mágico” González, a quien tuvo la oportunidad de dirigir.

El argentino define al “Mágico” como un auténtico “crack”, asegurando además que el histórico holandés del FC Barcelona, Johan Cruyff​, le dijo en una ocasión para un partido entre el equipo azulgrana y el amarillo, que el salvadoreño “estaba entre los cinco mejores extranjeros que vio jugar al fútbol”.

Luego, comparte una anécdota sobre cómo intentó levantarlo para que se presentara puntual a los entrenamientos, primero obsequiándole un despertador, sin obtener resultados, hasta que contrató una orquesta flamenca con la cual finalmente sí logró el objetivo, aunque “Mágico” dijo que se levantaba porque le gustaba la música.

“Le dije ‘mira Mágico sino te despertás con esto no te despertás con nada’. Al otro día, el entrenamiento lo puse a las 11:00 y llegó a las 12:30 y dije ‘este no tiene solución’. Entonces alquilo una orquesta flamenca con todos los músicos y empiezan a cantar: ‘Mágico, ven a entrenar, Mágico, te estamos esperando’… Entonces abre la puerta despacito y dice ‘me levanto porque me gusta la música’”, historia con la que todos en el set no paparon de reír en un programa televisivo español.

Vídeo: @Cadiz_CF