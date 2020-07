VÍDEO | Así quedó la casa Franck Ribéry tras sufrir robo en Italia

Mientras disputaba el partido contra el Parma, el futbolista de la Fiorentina, Franck Ribéry, sufrió un robo en su casa ubicada en Italia, por lo que el atacante francés evalúa la posibilidad de abandonar el equipo, al considerar que el bienestar y seguridad de su familia es lo primordial.

“Lo que me choca es la impresión de estar en riesgo, de sentirnos vulnerables, esto no lo acepto. ¿Cómo deberíamos sentirnos hoy después de lo que pasó? No corro tras millones, gracias a Dios que no echo de menos nada y todavía puedo correr tras una pelota, mi pasión. Pero pasión o no, mi familia es lo primero y tomaremos las decisiones necesarias para nuestro bienestar”, publicó el jugador en sus redes sociales.

Además compartió un vídeo en el que muestra cómo le dejaron su casa los ladrones, mientras él disputaba el partido con la Fiore, que acabó 1-2 a favor de su equipo.

“En Italia, el país donde decidí mudarme y continuar mi carrera después de muchos hermosos años en Múnich, esto es lo que encontré. Mi esposa perdió algunas bolsas y algunas joyas, pero gracias a Dios no es lo esencial”, continuó.