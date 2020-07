Sancionan de por vida a expresidente del fútbol afgano por abuso sexual

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) desestimó el recurso del expresidente de la Federación de Fútbol de Afganistán, Keramuddin Karim, y confirmó la decisión de la Comisión de Ética de la FIFA de sancionarle a perpetuidad el 8 de junio de 2019.

La FIFA prohibió al exdirigente afgano ejercer de por vida cualquier actividad relacionada con el fútbol tanto nacional como internacionalmente, por incumplir el Código Ético de la organización, en concreto los artículos 23 (Protección de la integridad física y mental) y 25 (Abuso de posición).

La investigación de la FIFA fue consecuencia de las denuncias presentadas por jugadoras afganas, que lo acusaron de haber abusado sexualmente de ellas entre 2013 y 2018 y quienes ratificaron estas acusaciones durante la audiencia del TAS sobre el caso.

Según informó el TAS, las jugadoras testificaron desde un lugar seguro, por teléfono, a través de un codificador de voz para proteger su identidad.

El panel del TAS concluyó que las ofensas cometidas por Keramuddin Karim violaron los derechos humanos básicos; dañaron la dignidad e integridad mental y física de las jóvenes jugadoras y, además de destruir sus carreras, dañó gravemente sus vidas, por lo que debe recibir la sanción más dura, junto a una multa de un millón de francos suizos que también le impuso la FIFA.

Abuso sexual, amenazas de muerte y acoso

Una de las jugadoras asegura que el presidente trató de besarle el cuello y la boca, pero logró huir, algo que le costó ser expulsada de la selección nacional y ser acusada de ser lesbiana, según el diario The Guardian.

Otra futbolista reveló al medio que acudió a su despacho a solicitarle los viáticos para pagarse los desplazamientos a los entrenos y que Karim la condujo hasta una habitación, parecida a un hotel con una cama y un baño, donde abusó sexualmente de ella tras bloquear la puerta.

Según la jugadora, ante su negativa a quitarse la ropa, el presidente la golpeó en el rostro: “La sangre me caía por la nariz y la boca. Siguió pegándome, caí sobre la cama y todo se volvió oscuro. Cuando desperté, mi ropa había desparecido y había sangre por todas partes. Estaba temblando, no sabía qué me había ocurrido. La cama estaba cubierta de sangre, que salía de mi nariz, de mi boca y de mi vagina”, confesó.

Para que no hablara con los medios de lo sucedido le puso una pistola en la cabeza y amenazó con matar a su familia, intimidación que respalda otra futbolista a la que amenazaba con cortare la lengua si no guardaba silencio tras acosarla constantemente, de acuerdo a la publicación del diario británico.