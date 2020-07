“Quizá hubiese podido jugar Copa de Europa, pero yo me imagino más con la camisa de Pink Floyd”

Ya transcurrieron 15 días del ascenso del Cádiz CF a Primera División, pero la locura aún sigue latente en España, desde donde diario Marca, uno de los periódicos deportivos más importantes de ese país, contactó al salvadoreño Jorge “Mágico” González para conocer de primera mano cómo vivió ese momento y también para conversar sobre otros temas de su vida, cuando ya roza los 62 años de edad.

En el artículo “Magia en Cádiz: nadie más recordado que Mágico en estos días de gloria”, publicado hoy, el diario español destaca cómo el salvadoreño prefirió a Cádiz, por sobre el Atlético de Madrid y el París Saint Germain. Y aún recuerda al equipo amarillo con mucho cariño.

“Lo sigo siempre con rigor, aunque me invade un sentimiento de anhelo. Añoro todo de Cádiz. En estos días he sentido la necesidad de ser uno más. Cuando algo se lleva tan dentro, hay que vivirlo”, manifiesta el exjugador.

Marca, un diario que se caracteriza por difundir contenido del Real Madrid, también revela que “no pasó mucho tiempo para que el Real Madrid se interesara por él, pero siempre prefirió Cádiz”, por lo que le pregunta al “Mágico” sobre esa falta de ambición que muchos le han reprochado.

“Me faltó un poco de ambición, lo reconozco, y la suerte de tener a alguien que me llevara. Pero eso tiene que ver también con mi infancia y mi educación. No obstante, no por ser salvadoreño quiere decir que no podamos ser lo que queramos. He pensado mucho sobre ello y la conclusión siempre es la misma. Si hubiese sido un futbolista de esos que iban siempre peinaditos y con sus zapatitos, hubiese sido otro. Quizás hubiese tenido la oportunidad de jugar la Copa de Europa, pero yo me imagino más con la camisa de Pink Floyd y la del Cádiz, porque ese soy yo, y doy gracias de haberlo sido”, responde.

Ahora que Cádiz jugará en LaLiga, también le preguntan sobre si le gustaría volver y ayudar desde otra trinchera. “Creo a pies juntitos que en esta nueva etapa en Primera la junta le va a poner fe para que las gestiones fortalezcan al equipo. Me gustaría formar parte de alguna manera, no sé en qué pero se oye bonito… Supongo que en ayudar en lo que considerasen. Como en tratar de que el jugador jamás se sienta solo, que cuente con apoyo e inspiración”, manifestó.

Así que deja la puerta abierta y tal vez pronto se le vea de nuevo en el equipo amarillo, pues según el presidente del club, Manuel Vizcaíno, se mantiene en constate comunicación con el ícono salvadoreño.