Presidente de la Federación Salvadoreña de Karate se recuperó de la COVID-19

Tras 20 días, ocho en casa y 12 en el Hospital San Rafael, el presidente de la Federación Salvadoreña de Karate (FSK), Oswalds Mata, se recuperó de la COVID-19 y pudo volver nuevamente a su hogar.

Su situación empeoró debido a que presentó también un cuadro de neumonía, pero finalmente logró ganar la batalla más importante a sus 51 años.

“Mi familia deportiva nunca me dejó y sus oraciones y plegarias fueron escuchadas. Hoy siento una familia deportiva mucho más unida. Somos más solidarios”, comentó Mata al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), entidad por medio de la cual logró ser hospitalizado, a través de las gestiones del presidente Yamil Bukele.

“Mi idea de la enfermedad se ha reforzado, y he medido la fuerza del adversario, pero también la fortaleza interna que se requiere para luchar con él (el virus) desde la casa. No llegar al hospital. Debemos ser más reflexivos ante lo que está pasando y solidarizarnos no solo con otros si no con nosotros mismos”, expresó.

Para Mata batallar contra este virus es una lección de vida, la cual considera aprovechará al máximo mientras extrema las medidas de precaución, en casa, y vuelve a sus labores con la Federación.

“Les puedo decir que amen a sus familia, que luchen con todo lo que tienen y que extremen sus medidas de seguridad, porque solo así saldremos adelante como país. Esto no es un juego, y debemos darle la importancia que se merece para no ser una estadística negativa más y que nuestra vida sea un testimonio”, expresó el federativo.

De esta forma, Mata se suma a los 5,289 casos recuperados de la COVID-19, según las cifras que maneja el Gobierno de El Salvador hasta la mañana de este jueves.