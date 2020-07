Presentadores deportivos salvadoreños ganan la batalla a la COVID-19

El gremio periodístico también se ha visto duramente afectado con la pandemia tras alcanzar 82 contagios, con tres fallecidos, según datos que manera la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), al ser una de las profesiones que se ha mantenido en primera línea informando a la población.

De este gremio, el medio más contagiado ha sido la televisión con 67 afectaciones, entre ellos los periodistas deportivos Roberto Avelar, de Canal 21, y Joel Cañas, de Canal 33, quien hizo público que contrajo el virus el pasado 26 junio, mientras que su colega optó por batallar en silencio con la enfermedad.

Pero ayer ambos compartieron su felicidad tras haber ganado la batalla al virus. De hecho, Joel Cañas, se presentó a laborar ayer mismo al programa deportivo “S por Locos”, que él mismo presenta y produce.

“Emocionado. ¡He superado el virus! Me estoy preparando para volver a las labores diarias, nos vemos hoy a las 5:00 p.m., por Canal 33”, publicó en Twitter, misma red en la que había manifestado que la sintomatología no fue tan fuerte, al perder únicamente el sentido del gusto y un poco el olfato.

Roberto Avelar, por su parte, fue más allá al realizar un vídeo en el que cuenta cómo vivió esta enfermedad, que superó tres semanas después de que la prueba le saliera positiva.

“Hay muchísimo que hablar, muchísimo qué decir de esta enfermedad, tuve una prueba confirmada de que tuve coronavirus y lo superé, pero hoy quiero centrarme en todas esas personas que están padeciendo esta enfermedad y decirles que se puede salir adelante, eso es lo más importante. ¿Cómo? Teniendo fe en Dios, teniendo un buen tratamiento y teniendo una mente positiva, esos tres factores son fundamentales para salir adelante de esta enfermedad que lamentablemente me tocó vivir”, manifestó.

Según el presentador de Telenoticias 21, sus síntomas no fueron tan graves, apuntando que la lucha más complicada es la mental.

“Mis síntomas fueron bastante leves, sensibles sobre todo en los primeros días en que yo no tenía una prueba confirmada que había adquirido la COVID-19. Es una enfermedad difícil, que da miedo porque uno no sabe cómo le va a dar, leve o muy complicado, que te va a mandar al hospital… Puse mi fe en Dios, que mi familia iba a salir adelante porque lamentablemente yo traje la enfermedad a mi familia, sin quererlo, tomando todas precauciones del caso, lastimosamente mi esposa también se enfermó, pero gracias a Dios está bien y mis hijas no tuvieron ningún síntoma”, amplía en el vídeo colgado en sus redes sociales, desde donde continuará informando cómo le medió gol al virus.