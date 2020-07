Pohl: “Si no se juega el torneo Apertura no se participaría por dos años en Concacaf”

El director ejecutivo de Alianza FC, Lisandro Pohl, profundizó en las repercusiones que traería para el fútbol salvadoreño si no se logra jugar el torneo Apertura 2020, debido a la falta de fondos derivada de la crisis que ha dejado la pandemia del coronavirus en el país.

El presidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Hugo Carrillo, adelantó en el programa televisivo DC4 que si no se juega el torneo Apertura 2020, previsto a disputarse a inicios de septiembre, tampoco se podrá jugar el Clausura 2021 debido a que ambos complementan la temporada 2020-2021.

“No es conveniente que el fútbol no busque la posibilidad de jugar los torneos de la temporada, primero porque sería un retroceso para el fútbol. Si no hay torneo Apertura, no habrá torneo Clausura, pasaríamos un año sin fútbol”, indicó el federativo.

Pero la racha sin fútbol se dilataría aún más en el plano internacional, de acuerdo a Lisandro Pohl, debido a que al no disputarse la temporada 2020-2021, El Salvador no tendría representación tanto en la Liga Concacaf 2021 como en la Liga de Campeones de la Concacaf 2022.

“Las declaraciones del presidente de la Federación son ciertas, si no se juega el torneo apertura, ya no se podría jugar el torneo Clausura, porque ambos torneos son parte de un campeonato, y no se participaría por dos años en torneos internacionales, específicamente Concacaf”, reaccionó Pohl en su cuenta de Twitter.

“Ya que se perdería la participación de este año y el siguiente también, porque al no haber campeonato 2020/21 no habrían campeones para el torneo siguiente, por eso se está haciendo todo lo posible para que haya campeonato. Esperemos la próxima semana ya tener fecha y campeonato”, añadió con la esperanza que logre amarrar un patrocinador que permita la reactivación del fútbol en el país.

Carrillo indicó que de no haber fútbol, la Fesfut tendrá que tomar el acuerdo de dejar libres a los jugadores para que fichen por otros equipos en las Ligas cercanas.

Pero primero agotarán todos los recursos. Con la ayuda que ha otorgado FIFA para paliar la crisis, la Fesfut ha destinado casi medio millón de dólares a la Primera División, aunque el federativo aclaró que ese dinero no debe ser usado para pago de planillas, según las condiciones del ente rector del fútbol mundial.