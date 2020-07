La Selecta, la más perjudicada con el cambio de formato para el Mundial de Catar

La Concacaf hizo público hoy el nuevo formato de eliminación para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cambios con los que la mayor perjudicada es la Selecta debido a que ocupaba el sexto puesto en el ranking de la FIFA para meterse en la Hexagonal final, pero con la nueva actualización tendrá un camino más largo para llegar a la Octagonal que sustituirá la acostumbrada Hexagonal en la Confederación.

De acuerdo a la nueva clasificatoria de Concacaf para Catar 2022, las selecciones de México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras, ya tienen un puesto asegurado en la Octagonal al ser las cinco mejores del ranking de Confederación.

El resto de países que ocupan el puesto 6 al 35, según el ranking FIFA hasta el 16 de julio de 2020, deberán pelear por los tres cupos restantes en seis grupos conformados por cinco selecciones cada uno.

Por medio de un sorteo, las 30 selecciones masculinas serán divididas en seis grupos de cinco. Los seis equipos mejor clasificados, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabeza de serie en los grupos A, B, C, D, E y F, respectivamente.

“En esta primera ronda, cada equipo jugará una vez en contra de cada equipo de su grupo, para un total de cuatro partidos; dos de local y dos de visitante. Estos partidos se disputarán en las fechas FIFA de octubre y noviembre de 2020”, explica Concacaf en la nota de prensa.

Los seis países que ganen su grupo avanzarán a la segunda ronda, por lo que El Salvador debe quedar primero en el Grupo A para poder tener opciones de meterse a la Octagonal.

Pero no le bastará con ser primero del Grupo A, pues en la segunda ronda deberá enfrentar en duelo directo a la selección que quede líder del Grupo F.

Los enfrentamientos directos ya han sido predeterminados y jugarán de la siguiente manera:

Ganador del Grupo A vs ganador del Grupo F

Ganador del Grupo B vs ganador del Grupo E

Ganador del Grupo C vs ganador del Grupo D

Los duelos se jugarán en un formato de eliminación directa, a ida y vuelta, durante la fecha FIFA de marzo 2021. Los tres ganadores en el marcador global avanzarán a la ronda final u Octagonal -como ha sido denominado por la prensa en sustitución de la Hexagonal-, donde ya aguardan México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

En esta ronda final que se jugará en junio, septiembre, octubre y noviembre de 2021, y en enero y marzo de 2022, las ocho selecciones jugarán ida y vuelta con cada equipo para un total de 14 partidos.

En la Octagonal, las mejores tres selecciones se clasificarán directamente para el Mundial la FIFA Catar 2022. El cuarto equipo se clasificará para el repechaje intercontinental programado para junio del 2022.