La dura lucha de periodista de Primera para salvar a su madre al borde de la muerte

El pasado 18 de junio de este año, el periodista René Medrano, quien labora en el departamento de comunicaciones de la Primera División de Fútbol, perdió a su padre, y este mes estuvo a punto a punto de perder también a su madre a causa de la COVID-19, pero finalmente logró ganarle la batalla con 71 años, aunque aún continúa con la recuperación desde su casa, tras haber sido dada de alta el pasado martes a las 5:00 p.m.

Cuando 2020 se proyectaba como un buen año no solo para el fútbol, sino para echar a andar diferentes proyectos personales, la pandemia vino a frustrar todo, llenando de tragedia las vidas de muchos salvadoreños.

René nunca imaginó con todo lo que le tocaría lidiar en menos de un mes. Si bien su padre, Francisco Medrano, no falleció por el virus, la pandemia sí le apresuró sus días al no acudir al hospital por temor al contagio o bien porque solo reciben a pacientes graves, pese a haber sido operado del corazón. Así, una mañana su hijo lo encontró sin vida tras sufrir un paro cardíaco.

Aún guardando luto, el 10 de julio estuvo a punto de perder también a su madre, Noelia Rodas, al presentar síntomas graves de la COVID-19 pero ningún hospital quería atenderla.

Se rebuscó por sus propios medios por conseguirle oxigeno, al faltarle la respiración por el virus. “Anduve para arriba y para abajo, hasta que gracias a un familiar médico, logré encontrar un tanque, pero fue bien difícil”, manifiesta René, quien, cuando su madre ya no pudo más, decidió llevarla al Hospital San Rafael de Santa Tecla, donde le tocó vivir el caos en el que se encuentra el sistema de salud, inclusive ver gente morir.

“Vi gente morirse en la calle en el San Rafael cuando llevé a mi mamá. Había un gran caos, mucha gente quería entrar, entonces una señora murió en el carro queriendo entrar”, relata el periodista, que entonces decidió llevar a su madre al Hospital General del ISSS en San Salvador.

“Ahí, a pesar que la gente está afuera, por lo menos la están atendiendo, le ponen oxígeno. Llegué como a las 7:00 de la mañana y me la atendieron a las 4:00 de la tarde”, explica.

Sobre cómo superaron juntos esta difícil situación, René compartió la experiencia en Facebook: “Aunque inicialmente no le realizaron un examen de la COVID-19 a mi mamá, el 10 de julio, debido a una pulmonía causada por dicho virus, la ingresaron en el Seguro Social, pasó interna y delicada por 12 días. Sin embargo, para honra y gloria de Dios, ayer (martes) me llamaron y le dieron el alta para terminar su recuperación en casa. Mi mamá estuvo al borde de la muerte, Dios tuvo misericordia, ya que ella pasó por momentos duros y de angustia, que sólo Dios nos dio la fuerza para resistir a tal situación”, fue parte del testimonio compartido. El test de COVID-19 se lo hicieron hasta que ella estaba internada y dio positivo.

Fueron momentos muy difíciles tanto para él como para su hermano, Joel, para tratar de salvar a su madre. “Por poquito se me queda”, manifiesta, pero finalmente lograron ganar la batalla, aunque ellos también se contagiaron el virus hace unos 15 días.

“Mi hermano y yo, pues, gracias a Dios tuvimos síntomas que fueron por un par de días y que no necesitaron hospitalización para honra del señor Jesucristo… No hay que tomarse a la ligera esta situación y cuiden a sus familias y a todos sus seres queridos porque ese virus es mortal como impredecible, en un instante puede acabar con tu vida”, escribió.

Sobre cómo logró salir adelante, al lloverle sobre mojado con la pandemia, que indirectamente también le arrebató a su progenitor, René señala que “solo con la ayuda de Dios”, pues nunca se dio por vencido y nunca perdió la fe.

“Sí, se me fue mi papá y luego casi se me fue mi mamá… ¡Púchica! Te caes financiera y emocionalmente, gasté mucho dinero en las vueltas y pasé noches sin dormir al estar pendiente de ella, pero nunca me di por vencido. El único que me alentó fue Dios. Me dio la fuerza”, manifiesta, invitando a todas las personas que pasan por una situación difícil a raíz de la pandemia a no rendirse.

“Doy gracias a los médicos y enfermeros del ISSS por su entrega y esfuerzo, a pesar de todas las limitaciones que hoy se viven por el colapso”, reflexiona.