Hermano de Dybala es denunciado por robarse un auto en Argentina

Lo de “Joyita” parece quedarle no solo a Paulo Dybala, que anda enrachado con la Juventus, pues su hermano mayor, Gustavo, hace “buen uso” del sobrenombre al ser denunciado por robarse un auto en Laguna Larga, Córdoba, Argentina, ciudad en la que nació el futbolista y en la que aún reside su familia.

Según informa el sitio de noticias, Infobae, el delito habría sido cometido el pasado domingo 21 de junio por la noche, mismo día en el que se celebró el Día del Padre en la provincia, cuya víctima fue Walter Nievas, de 40 años, quien al salir de un bar no encontró su vehículo.

Luego vio a Gustavo y otros dos acompañantes que pasaron en su auto. “Estaba Dybala, que era el que manejaba, Maximilano Díaz, en el asiento del acompañante y uno más atrás. Estaban alcoholizados y me habían roto todo el auto. Se burlaron de mí como si hubiese sido un chiste. Yo me puse nervioso, fui de inmediato a la comisaría para que me tomaran la denuncia porque no sabía qué habían hecho con mi auto en el estado en el que estaban”, dijo la víctima al medio.

Según Walter Nievas al vivir en un pueblo chico, todos se conocen, por lo que es común que los habitantes dejen sus autos abiertos o incluso hasta con las llaves puestas. “Acá nadie toca lo del otro”, asegura, añadiendo que al final se lo devolvieron pero deteriorado.

El afectado manifiesta que el hermano de la “Joya” le escribió para pedirle disculpas, pero no se quiere hacer cargo de los daños. Él, por su parte, solo pide que se haga justicia. “No quiero creer que esto quede así por un apellido. Quiero que me paguen los daños”, manifestó.